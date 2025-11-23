Disputa entre China y EEUU repercute en la política panameña

EE.UU. y China chocan en Panamá: Washington revoca visas a críticos de su política anti-China, mientras Pekín rechaza intentos locales de acercarse a Taiwán.

La reciente revocación de la visa estadounidense al vicealcalde del Distrito de Panamá es observada por distintos sectores en el contexto de las presiones que viene ejerciendo Washington en América Latina, en medio de su intento por contener las relaciones de la República Popular China con los países de la región.

El hecho tiene lugar en medio de una elevada tensión, cuando un grupo de diputados panameños se encuentran promoviendo un viaje a Taiwán, cuestionado por Pekín en el marco de la política de una sola China, admitida por Panamá desde el momento en que decidió establecer relaciones diplomáticas con ese país en 2017.

Tras el pronunciamiento de la embajada china acerca del viaje de los parlamentarios, la Cancillería panameña emitió un comunicado rechazando una supuesta injerencia en los asuntos locales, un detalle que también ha sido apreciado en Panamá como de doble rasero.

John Alonso, Ciudad de Panamá.

