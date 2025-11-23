‘El apoyo internacional es clave para defender la soberanía venezolana’

Un experto explica que junto al apoyo interno a Maduro, la solidaridad internacional y el respaldo de Rusia son claves para defender la soberanía venezolana.

El periodista y analista de temas internacionales Tadeo Ezequiel Casteglione destacó el sábado, en una entrevista con HispanTV, que además del respaldo interno del pueblo venezolano al presidente Nicolás Maduro, es fundamental el acompañamiento internacional y la solidaridad para defender la soberanía de Venezuela frente a “una medida nuevamente de provocación militar, de una guerra psicológica” dirigida contra la población. En este sentido, afirmó que los venezolanos “no han sucumbido”.

“Hemos visto que el pueblo no ha sucumbido, y el apoyo del presidente Vladímir Putin, de la Federación Rusa, lo hemos observado a lo largo de toda esta semana, incluso con la reafirmación de numerosos acuerdos bilaterales —incluidos los de defensa mutua—, los cuales también constituyen un arma de disuasión”, subrayó el experto.

Bajo el argumento de combatir el narcotráfico, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, desplegó desde agosto tres destructores, un buque de asalto anfibio, un crucero lanzamisiles, un submarino nuclear y alrededor de 4500 infantes de marina en la región.

No obstante, Caracas califica estas acciones de “una agresión armada para imponer un cambio de régimen” y advierte que el objetivo es “apoderarse del petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales” del país.

Fuente: HispanTV Noticias

arz/rba