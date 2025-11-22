Putin a Maduro: Venezuela superará con dignidad todas las pruebas

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, manifiesta su confianza en que Venezuela “superará con dignidad todas las pruebas en estos tiempos turbulentos”.

“Estoy seguro de que bajo Su mando la República Bolivariana superará con dignidad todas las pruebas y defenderá sus intereses legítimos en estos tiempos turbulentos”, ha destacado Putin en una carta a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, con motivo de su 63.º cumpleaños.

En la carta, difundida por el canciller venezolano Yván Gil un día antes del cumpleaños de Maduro, el mandatario ruso reafirma su “solidaridad inalterable con el pueblo amigo de Venezuela”.

Asimismo, en la carta Putin recuerda “con calidez” las negociaciones “constructivas” y “substanciales” mantenidas con Maduro durante su visita a Rusia en mayo de este año. “Sin duda alguna, nosotros continuaremos el estrecho trabajo conjunto en aras del fortalecimiento continuo de las relaciones estratégicas” entre ambos países, resalta el presidente ruso su mensaje de felicitación.

Por último, Putin le desea “salud, bienestar y éxitos en su labor estatal” al mandatario venezolano, a quien se dirige como “querido amigo”.

Las relaciones diplomáticas entre Rusia y Venezuela, iniciadas el 14 de marzo de 1945, alcanzaron un primer hito en 1976 con la visita del entonces presidente venezolano Carlos Andrés Pérez a la URSS.

Sin embargo, fue bajo el mandato de Hugo Chávez cuando la cooperación bilateral alcanzó, en palabras del canciller Serguéi Lavrov, “un nivel cualitativamente nuevo”. Desde 2019, se han firmado más de 350 acuerdos y se han realizado 18 comisiones mixtas, cifras que el nuevo tratado aspira a superar.

ayk/hnb