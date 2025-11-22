Líbano denuncia violaciones de tregua y exige presión internacional - Noticiero 13:30

El presidente libanés acusa a Israel de romper la tregua y pide presión global. Rusia ofrece flexibilidad en el plan de paz de EEUU.

1- En una reunión con la enviada especial de Derechos Humanos de la Unión Europea, Kasja Ollengren, Aoun destacó que Beirut cumplió con el acuerdo, mientras siguen las agresiones israelíes. El mandatario instó a la comunidad internacional, especialmente a la Unión Europea, a presionar a Israel para que detenga los ataques y respete el cese de hostilidades. Según el acuerdo, las fuerzas israelíes deberían haberse retirado del sur de Líbano en 60 días, pero han permanecido en cinco posiciones estratégicas, violando el derecho internacional.

2- El jefe del estado ruso, Vladímir Putin, afirmó que Moscú está preparado para mostrar flexibilidad con el plan de paz propuesto por Estados Unidos, pero destacó la oposición de Ucrania como su principal obstáculo. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a su vez, califica la situación como una de las más complejas al enfrentar la opción de aceptar un acuerdo o un crudo invierno.

3- En Venezuela se festejó el Día del Estudiante con una multitudinaria manifestación que apoyó al presidente Nicolás Maduro y reclamó a la paz. Detalles desde Caracas.

frr/hnb