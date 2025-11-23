Líderes del G20 piden paz en Gaza y refuerzo del multilateralismo

Líderes del G20 se reúnen para abordar la necesidad urgente de alcanzar la paz en Gaza y el fortalecimiento del multilateralismo.

La cumbre del Grupo de los Veinte (G20), celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica, es el escenario del debate sobre los principales desafíos globales. En el primer día de la cumbre, líderes de todo el mundo se congregan para abordar cuestiones clave, con un enfoque particular en la necesidad de fortalecer el multilateralismo para hacer frente a las crisis internacionales más urgentes.

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, también centró su intervención en la situación de la Franja de Gaza, haciendo un llamado a la paz en la región como base para la estabilidad en toda Asia Occidental.

Por su parte, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, destaca que la paz es un requisito indispensable para lograr un desarrollo global sostenible e inclusivo.

A medida que la cumbre continúa, los líderes del G20 siguen haciendo énfasis en que la cooperación internacional es más urgente que nunca, especialmente en un contexto global marcado por la crisis humanitaria en Gaza y los persistentes conflictos geopolíticos. A pesar de la ausencia de Estados Unidos, el consenso internacional se ha orientado hacia un enfoque más colectivo, centrado en la justicia social y en el desarrollo equitativo.

zmo/rba