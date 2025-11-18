Vuelo sospechoso: Sudáfrica avisa de plan israelí de expulsar a palestinos

El Gobierno de Sudáfrica alerta sobre una “agenda clara” de Israel para expulsar a los palestinos, tras la llegada inesperada de un vuelo chárter desde Gaza.

El Ejecutivo sudafricano manifestó preocupación ante la llegada de más de 153 palestinos el jueves a la ciudad de Johannesburgo en un vuelo chárter sin sellos de salida de Israel en sus pasaportes, por lo que ha puesto el caso bajo investigación.

El ministro de Asuntos Exteriores sudafricano, Ronald Lamola, en una rueda de prensa el lunes dijo que “el Gobierno de Sudáfrica sospecha de las circunstancias que rodean a la llegada del avión y los pasajeros a bordo”.

“Nos preocupa profundamente y parece formar parte de una agenda más amplia para expulsar a los palestinos de Palestina y enviarlos a diversas partes del mundo”, subrayó el canciller y agregó que el caso está bajo investigación.

Lamola reiteró que “se trata de una operación claramente orquestada, ya que no solo se envían vuelos a Sudáfrica, sino también a otros países”. “No queremos que lleguen más vuelos a nuestro territorio, ya que existe una clara intención de expulsar a los palestinos de Gaza, Cisjordania y otras zonas, algo a lo que Sudáfrica es contraria”, concluyó.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, autorizó la entrada del grupo bajo la exención estándar de visado por 90 días, después de que la policía fronteriza los mantuviera en el avión durante 12 horas.

De acuerdo con la organización humanitaria local Gift of the Givers, que asiste a los recién llegados, posteriormente se supo que un primer vuelo con 176 palestinos había llegado el 28 de octubre. Según informes, una organización en la sombra llamada Al-Majd estuvo involucrada en la salida de los palestinos de Gaza.

En este sentido, la fundación Gift of the Givers declaró que los palestinos afirmaron haber pagado alrededor de 2000 dólares por persona a Al-Majd por el viaje y desconocían que su destino final era Sudáfrica. “Lo que nos han dicho es que se les prometió algún tipo de traslado fuera de Gaza hacia un lugar seguro en un país que los recibiría”, explicó a la agencia de noticias AFP la representante Sarah Oosthuizen.

Algunos pasajeros parecían haber sido engañados respecto a su destino final; varios pensaban que iban a Indonesia, Malasia o India. Los viajeros del primer grupo “definitivamente no sabían que venían a Sudáfrica”, aseguró Oosthuizen.

La embajada de Palestina en Sudáfrica declaró el jueves que el viaje de ambos grupos “fue organizado por una entidad no registrada y engañosa que explotó las trágicas condiciones humanitarias de nuestro pueblo en Gaza”. El grupo “engañó a las familias, cobró dinero y facilitó su viaje de manera irregular e irresponsable”, añadió.

Sudáfrica, uno de los defensores más firmes de la causa palestina y que presentó una acusación de genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en diciembre de 2023, está investigando el caso, según Lamola.

Según una investigación del periódico israelí Haaretz, Al-Majd es una misteriosa empresa de “consultoría” registrada en Estonia y propiedad de un individuo israelí.

La compañía ha transportado hasta ahora a 350 palestinos desde Gaza en vuelos chárter desde el aeropuerto de Ramón hacia Indonesia, Malasia y Sudáfrica.

Citando fuentes anónimas, el periódico afirmó que la empresa estaba en contacto con la “Oficina de Migración Voluntaria” del ministerio israelí de asuntos militares.

Durante los dos años de guerra en Gaza, gobernantes árabes e internacionales han condenado en repetidas ocasiones cualquier intento de reasentamiento forzoso de palestinos. Israel ha matado a casi 70 000 palestinos desde el inicio de la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023, antes de que se alcanzara el acuerdo de alto el fuego —mediado por Estados Unidos— el mes pasado.

