China impacta con show de alta tecnología en bienvenida al 2026 

China sorprende con avances tecnológicos puestos al servicio del ocio de quienes visitan diversos destinos turísticos en estas fechas festivas.

Durante las vacaciones de Año Nuevo, destinos turísticos de toda China ofrecen experiencias novedosas a los visitantes, con tecnologías emergentes como la realidad aumentada y la robótica.

La ciudad de Yinchuan, en el noroeste del país, encantó a los visitantes con un espectáculo de linternas que incorporó experiencias de realidad aumentada inspiradas en mitos antiguos.

Mientras, en la ciudad de Suzhou, al este de China, robots inteligentes en restaurantes son capaces de recibir a los clientes, interactuar con ellos y asistir en los servicios minoristas.

En la ciudad de Harbin, perros robóticos tiraron de trineos de hielo por el río congelado. Diseñados para condiciones de frío extremo, y equipados con sistemas de tracción en las cuatro ruedas, estos dispositivos se convirtieron rápidamente en una atracción popular.

Atracciones que combinan la novedad tecnológica con la diversión.

day/ctl