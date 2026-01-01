Más de 30 países islámicos condenan reconocimiento israelí de Somalilandia

Más de 30 Estados árabes e islámicos han condenado la decisión de Israel de reconocer “Somalilandia”, calificándola de un golpe a soberanía de Somalia.

La Organización de la Cooperación Islámica (OCI) ha emitido este jueves una declaración conjunta rechazando firmemente el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel como un acto que viola el derecho internacional, atentando contra la integridad territorial de Somalia.

Este comunicado se ha producido tras la decisión del régimen sionista de reconocer a la región conocida como “Somalilandia” como país independiente.

En la declaración final, los participantes han condenado y rechazado enérgicamente esta acción israelí y han destacado su plena solidaridad con la República de Somalia y el compromiso de los miembros de apoyar la seguridad, la estabilidad, la unidad, la soberanía y la integridad territorial de este país.

En el fragmento especial de la declaración sobre Palestina, se ha rechazado por completo cualquier posible conexión de esta acción con esfuerzos para desplazar por la fuerza al pueblo palestino y se ha expresado una oposición explícita a cualquier plan, política o llamamiento que de cualquier manera condujera al desplazamiento forzado de palestinos, dentro o fuera de Palestina, incluida la Franja de Gaza, o a cambiar la composición geográfica y demográfica de los territorios ocupados.

La declaración también ha advertido a todos los países que se abstuvieran de cualquier cooperación directa o indirecta con los planes de desplazamiento forzado del régimen israelí, y ha enfatizado que cualquier posible cooperación a este respecto podría constituir graves violaciones del derecho internacional y del derecho humanitario y resultar en responsabilidad legal.

La reunión también ha condenado las decisiones racistas de la Knesset contra el pueblo palestino y los prisioneros palestinos, así como los planes ilegales de anexión y asentamiento destinados a cambiar el estatus geográfico y demográfico de los territorios ocupados y ha enfatizado la necesidad de poner fin a la ocupación colonial ilegal de Israel con base en el derecho internacional, las resoluciones de la ONU y las decisiones judiciales internacionales pertinentes.

La reacción de Somalia y de la OIC llega en un contexto de creciente solidaridad con la causa palestina y la defensa de Gaza, en donde diversas naciones han visto el paso israelí no solo como una afrenta a la soberanía estatal africana, sino también como parte de políticas que ignoran los sufrimientos del pueblo palestino.

El primer ministro del régimen israelí, Benjamín Netanyahu, anunció el diciembre reconocimiento en una videollamada con el presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi (Cirro), asegurando que se trataba de un paso “en el espíritu de los Acuerdos de Abraham”.

La reacción internacional fue inmediata. Muchos países y organizaciones internacionales rechazaron la decisión del régimen israelí, advirtiendo que Tel Aviv podría intentar utilizar puertos en el norte de Somalia para establecer bases militares, lo que incrementaría la inestabilidad en el Cuerno de África.

Somalia, respaldada por países árabes y africanos, insiste en que la medida del régimen israelí no solo viola su soberanía, sino que también sienta un precedente peligroso para otros movimientos separatistas en el continente.

