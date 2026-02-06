Francia y el Reino Unido están involucrados en el asesinato del hijo del exmandatario de Libia, quien buscaba la reunificación de su país, según informes.

Saif al-Islam Gadafi, hijo del expresidente libio Muamar Gadafi y figura central para la reunificación de Libia, fue asesinado el martes en su residencia en Zintan por desconocidos que irrumpieron en su hogar.

El equipo político de Gadafi calificó el hecho como un “asesinato cobarde y traicionero” y denunció que los atacantes desconectaron las cámaras de seguridad “en un intento desesperado por ocultar pruebas de sus crímenes”.

Según Afshin Rattansi, periodista británico y expresentador de Press TV, fuentes locales en Libia “sospechan que la inteligencia británica utilizó agentes locales para asesinar al hombre visto por muchos como el que podría reunificar Libia, 15 años después de que la OTAN (la Organización del Tratado del Atlántico Norte) bombardeara Libia hasta convertirla en un estado fallido durante su campaña para matar a Muamar Gadafi”.

Rattansi también señaló la posible participación de Francia, recordando que, según cables de WikiLeaks, París buscaba en 2011 asegurar una mayor participación en la producción petrolera del país africano, y que el expresidente francés,Nicolas Sarkozy, estaba negociando para reservar hasta un 35 % de dicha producción.

Saif al-Islam era considerado por muchos como “el candidato con mayores probabilidades de ganar cualquier elección presidencial” y de unir Libia tras años de inestabilidad, con el respaldo de tribus que inicialmente se enfrentaron a su padre en 2011.

Por su parte, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR, por sus siglas en inglés) indicó que el asesinato se produce mientras Francia, según se informa, ha estado preparando “golpes de Estado neocoloniales” en África y buscando oportunidades de “venganza política” en el continente.

El informe subraya que la influencia francesa en el continente está disminuyendo, ya que varios países se niegan a actuar como “títeres de la oligarquía financiera y política de los globalistas franceses”.

El Servicio de Inteligencia ruso agregó que Francia también habría buscado desestabilizar gobiernos de Burkina Faso, Malí, República Centroafricana y Madagascar, incluyendo un intento de golpe contra el presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Según Mahamadou Sana, ministro de Seguridad de Burkina Faso, los planes incluían asesinar al jefe de Estado y atacar otras instituciones clave.

Libia enfrenta inestabilidad desde 2011, cuando Muamar Gadafi fue derrocado y asesinado durante un levantamiento respaldado por la OTAN. Tras la muerte de su padre, Saif al-Islam fue capturado en Zintan y liberado en 2017 como parte de un indulto general, residiendo allí hasta su asesinato.

