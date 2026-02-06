Concluye en Omán la segunda fase de diálogo entre Irán y EEUU - Noticiero 13:30

ONU denuncia aumento de violencia israelí en Cisjordania. Díaz-Canel denuncia planes de EE.UU. contra Cuba. Concluye en Omán diálogos nucleares entre Irán y EE.UU.

1. En la capital de Omán, Mascate, ha concluido la segunda fase de las negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos. Esta fase de conversaciones se centra principalmente en la cuestión nuclear iraní.

2. El portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Thameen Al-Jeetan, denunció el aumento de la violencia israelí en la ocupada Cisjordania.

3. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció que Washington trabaja en dos direcciones para buscar un cambio de régimen en la isla, que son “la asfixia económica” y “la agresión militar”.

