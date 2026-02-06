Irán a Azerbaiyán: Intervención extrarregional amenaza seguridad regional

El ministro de Defensa de Irán ha subrayado que la intervención de actores extrarregionales en región amenaza la seguridad y la estabilidad regional.

“La intervención de actores extrarregionales perturba la seguridad y la estabilidad de la región”, ha afirmado este viernes el general de brigada Aziz Nasirzade en una reunión conjunta con el presidente azerbaiyano, Ilham Alíyev, durante su visita a Bakú, capital de Azerbaiyán.

Tras transmitir el mensaje del presidente de Irán, Masud Pezeshkian, a Alíyev, el ministro iraní ha señalado que había viajado a Bakú por instrucción del propio Pezeshkian.

Durante dicho encuentro, ambas partes han enfatizado el desarrollo de las relaciones basadas en la amistad, fraternidad y buena vecindad, y dialogaron sobre las perspectivas de cooperación en ámbito de defensa.

Alíyev, a su vez, ha reiterado que “su país está dispuesto a desempeñar un papel en el proceso de reducción de las tensiones entre Irán y Estados Unidos”.

El mandatario azerbaiyano también ha expresado la preocupación de Bakú por la situación sensible de la región, según el comunicado de la Oficina del presidente de Azerbaiyán emitido este viernes.

Al hacer alusión a la llamada telefónica del 21 de enero con Pezeshkian, ha confirmado que los contactos y encuentros de alto nivel entre ambos países, en diversos formatos, brindan oportunidades importantes para analizar los asuntos pendientes en la agenda de Teherán y Bakú.

También, Alíyev ha calificado como “exitosa” la visita oficial del año pasado de Pezeshkian a Azerbaiyán, afirmando que, tras aludido encuentro, las relaciones entre ambos países se han desarrollado aún más.

Respecto al establecimiento de la paz en el Cáucaso Sur, Alíyev ha aseverado que “deseamos paz en todo el mundo; sin derramamiento de sangre y sin guerra”.

La visita de Nasirzade tiene como objetivo ampliar las relaciones de seguridad y defensa e intercambiar puntos de vista sobre las formas de promover la paz y la estabilidad en la región y entre los dos países vecinos.

La visita se produce en un contexto de mejora de las relaciones entre Teherán y Bakú. El pasado diciembre, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, viajó a Bakú y se reunió con los líderes del país, incluido el presidente Aliyev.

La semana pasada, Araqchi también mantuvo conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán, Jeyhun Bayramov, y ambas partes reafirmaron su determinación compartida de fortalecer las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación.

Durante esas conversaciones, Bayramov aseveró que Azerbaiyán nunca permitiría que su espacio aéreo o territorio fuera utilizado por ningún Estado para llevar a cabo operaciones militares contra el vecino Irán.

Las relaciones entre Teherán y Bakú han mejorado notablemente bajo el mandato del presidente iraní Masud Pezeshkian, quien visitó Azerbaiyán dos veces el año pasado.

