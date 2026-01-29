CGRI: Irán tiene ventaja para determinar el resultado de una guerra

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) aseguró que Irán no cede a presiones militares y tiene ventaja para determinar el resultado de una guerra.

El portavoz del CGRI de Irán, el general de brigada Ali Mohamad Naeini, ha afirmado este miércoles que la experiencia de la guerra de 12 días impuesta por el régimen israelí y Estados Unidos sobre la República Islámica en junio demostró que “la opción militar contra Irán ha fracasado”.

El militar persa también ha señalado que los intentos de intimidar a Irán mediante despliegues militares y señales de guerra, incluyendo el reciente despliegue de un portaaviones estadounidense a Asia Occidental, “no son nuevos”, describiéndolos como “una táctica antigua utilizada por funcionarios estadounidenses”.

Naeini ha atribuido la acumulación militar regional a la “confusión y desesperación” de los responsables de la Casa Blanca frente a la resistencia de Irán durante la guerra y la fallida sedición armada respaldada por Estados Unidos e Israel que tuvo lugar en el país a principios de enero.

Según el portavoz, tras la “rápida y decisiva derrota de la sedición respaldada por Estados Unidos en Irán”, los funcionarios estadounidenses han buscado exacerbar tensiones y sembrar miedo dentro de la sociedad iraní. “Sin embargo, tales esfuerzos han fracasado porque las acciones anti-iraníes se han topado con la sólida barrera del pueblo y la cohesión nacional de los iraníes”, ha destacado.

“La realidad sobre el terreno” frente a las narrativas mediáticas

Naeini ha señalado además que la propaganda mediática enemiga, que hace sonar los tambores de guerra al mismo tiempo que se produce el despliegue militar estadounidense, no refleja la situación real sobre el terreno. “Tenemos pleno control de la situación”, ha asegurado, agregando que el CGRI se enorgullece de ser “el escudo de la gran nación iraní frente a cualquier conspiración”.

El funcionario ha indicado que las Fuerzas Armadas iraníes están plenamente conscientes de los movimientos y comportamientos del enemigo y cuentan con “planes operativos para todos los escenarios posibles”.

Refiriéndose a enfrentamientos previos, Naeini ha recordado que el enemigo “no ha olvidado nuestros ataques iniciales sobre Al-Udeid”, la base aérea estadounidense más estratégica de la región ubicada en Catar, fuertemente impactada por misiles balísticos iraníes en represalia por la implicación de Washington en la guerra de 12 días. “Irán posee experiencia en derrotar adversarios en guerras modernas a gran escala y en los campos de batalla más peligrosos y complejos”, concluyó.

Estas declaraciones se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartara públicamente la posibilidad de una acción militar contra Irán ni un eventual cambio de liderazgo, en caso de que no se llega a un acuerdo sobre armas nucleares.

Las autoridades iraníes han reiterado su condena a las repetidas amenazas de Trump, además de repudiar su apoyo e incitación a los terroristas que organizaron los disturbios a comienzos de enero en Irán, los cuales dejaron 3117 muertos, entre ellos 2427 civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.

zbg/ncl