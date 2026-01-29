Periodista Carlson: El caos se extiende como un cáncer en EEUU

Los disturbios en Minnesota derivados de protestas contra los agentes antimigrantes pueden ser señal de la desintegración de EE.UU., dice un afamado periodiosta.

“Estamos viendo la destrucción de la estructura social, del Gobierno y, posiblemente, de todo el país. Este es uno de los momentos más serios de nuestras vidas”, ha descrito el periodista estadounidense Tucker Carlson este miércoles la situación en el estado de Minnesota, donde los disturbios contra las acciones de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) podrían reflejar, según él, una señal de desintegración del país.

Carlson ha mostrado imágenes que, según ha dicho, capturan la realidad en medio de los enfrentamientos entre agentes federales de inmigración y manifestantes. Se trata de escenas que ha calificado como un “caos”, con ventanas rotas, saqueos y pintadas en las calles. “El caos es lo peor que puede pasar. El caos equivale a la muerte: la muerte de personas, la muerte de los débiles, la muerte de los países”, ha agregado el periodista.

El comunicador también ha puesto énfasis en cómo se informa y se percibe esta cobertura, señalando que lo que circula en medios y redes “solo muestra una parte” del problema. “Si has estado siguiendo la controversia sobre el ICE a través de un par de clics, sobre ciudadanos estadounidenses asesinados a tiros por agentes del ICE, y crees que eso es todo, debes saber que solo es una parte”, ha explicado.

Además, Carlson ha sostenido que lo que se observa es “una clara y demostrable tentativa organizada” para provocar y “sembrar el caos”. Sin embargo, ha advertido, es difícil percibirlo porque los videos en redes sociales suelen ser “clips de 30 segundos, fuera de contexto”, que no muestran “las fuerzas que dirigen a ambos bandos”. Según el periodista, “las percepciones de los estadounidenses están siendo manipuladas a propósito por un montón de partidos interesados”.

Miles de residentes de Mineápolis, la ciudad más poblada de Minnesota, participaron en una huelga general para exigir que los agentes de inmigración cesen la violencia contra los manifestantes y se retiren del estado.

Durante el despliegue de miles de agentes federales en el estado de Minnesota para una amplia ofensiva migratoria, agentes federales dispararon y mataron a Renee Nicole Good y a Alex Jeffrey Pretti. En ambos casos, la Administración Trump ha seguido un patrón de difamar a la víctima, tergiversar los hechos y negarse a cooperar con los investigadores locales.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, anunciaron el lunes que tras una conversación con Trump, se acordó que “algunos” agentes federales comenzarán a abandonar la ciudad la mañana del martes, en respuesta a las crecientes protestas ciudadanas por las redadas migratorias que han generado fuerte rechazo y tensiones públicas, incluida la detención de un niño de cinco años durante las operaciones.

