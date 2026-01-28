Vídeo: Atacan a congresista crítica con la policía migratoria de Trump

Un hombre atacó el martes por la noche a la congresista demócrata musulmana Ilhan Omar durante un acto en el ayuntamiento de Minneapolis, en el estado de Minnesota.

El asaltante, que fue detenido, se levantó de forma brusca durante la intervención de Omar y le roció un líquido amarillo aún no identificado usando una jeringuilla, mientras la increpaba.

Las imágenes del evento muestran a un hombre acercándose a Omar en su atril mientras ella pronunciaba un discurso y rociándole una sustancia desconocida, antes de ser rápidamente derribado por el personal de seguridad.

El acto ocurrió cuando Omar exigió la abolición del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) “para siempre” y la renuncia de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem.

Tras el suceso, Omar destacó que se encuentra bien, y afirmó: “Un pequeño agitador no me va a impedir hacer mi trabajo. No dejo que los acosadores ganen. Estoy agradecida a mis increíbles electores que me apoyaron. Minnesota es fuerte”.

Omar se encuentra entre una ola de políticos demócratas que reaccionaron con indignación y horror ante el tiroteo que el sábado pasado acabó con la vida del enfermero Alex Pretti, de 37 años, en Minneapolis, en un hecho que marcó otro episodio fatal durante una operación federal de control migratorio en la ciudad.

Lo ocurrido llega después de semanas de ataques constantes del presidente de EE.UU., Donald Trump, contra la congresista, de origen somalí y que es la primera mujer de color de su estado y una de las dos únicas musulmanas de la historia en llegar al Congreso.

¿Qué pasó en Mineápolis?

El 8 de enero de 2026, una mujer murió, Renee Nicole Good, en Mineápolis cuando un agente del ICE le disparó mientras estaba en su vehículo durante una operación de la Oficina de Inmigración contra migrantes.

En reacción, miles de personas se congregaron en la avenida donde la ciudadana estadounidense Nicole Good perdió la vida, en medio del creciente rechazo a las operaciones de los agentes federales en la ciudad, repitiendo la consigna “Minesota no necesita más ICE” durante la noche.

Tras dos semanas de protestas, los agentes de ICE asesinaron a otra persona, Alex Pretti, durante las protestas.

Ante esta coyuntura, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, expresó en una publicación en X (anteriormente Twitter), exigiendo al presidente Donald Trump el cese inmediato de la operación: “Saquen a los miles de oficiales violentos y sin formación de Minnesota. ¡Ahora!”. Además, Walz confirmó que se ha comunicado con la Casa Blanca tras el incidente.

