Irán rechaza una diplomacia con EEUU basada en amenazas militares

El canciller iraní ha rechazado cualquier contacto con Steve Witkoff, el enviado especial del presidente de EE.UU., Donald Trump, en los recientes días.

“En los últimos días, no ha habido ningún contacto entre Steve Witkoff y yo, ni se ha presentado ninguna solicitud de negociación de nuestra parte”, ha destacado el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, al margen del la reunión del Gabinete de Ministros celebrada este miércoles.

Araqchi ha detallado que Irán se encuentra en contacto con los mediadores, pero hasta el momento no ha tomado ninguna decisión y “no existe ninguna solicitud” por parte de su país.

En cuanto al despliegue militar de Estados Unidos en torno a Irán, ha aseverado que en la arena internacional siempre han coexistido la “amenaza y la diplomacia”, y que ambas se han manejado de manera paralela.

“Nuestra postura es precisamente esta: el ejercicio de la diplomacia mediante la amenaza militar no puede ser eficaz ni útil. Si desean que se entablen negociaciones, deben abandonar las amenazas, las exigencias excesivas y el planteamiento de asuntos irracionales”, ha apostillado.

El jefe de la Diplomacia iraní ha puesto en relieve que una negociación debe basarse en “una posición de igualdad”, así como en el “respeto mutuo y en beneficios recíprocos”.

Asimismo, ha calificado de “inaceptable” el uso de la fuerza por parte de quienes buscan alcanzar sus objetivos, subrayando que eso “ni siquiera puede llamarse diplomacia”.

Respecto al desacuerdo de países regionales, como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), con una acción militar contra Irán, Araqchi ha señalado que los vecinos coinciden en que una amenaza militar desencadenaría “inestabilidad en toda la región”, especialmente por las características de la presencia estadounidense en la zona. “La región está completamente en contra de la amenaza militar, y todos creen que la inestabilidad generará grandes desafíos”, ha recalcado.

Al destacar que la postura de Irán es clara, ha enfatizado que “la negociación no puede realizarse bajo amenaza y debe llevarse a cabo en condiciones en las que se abandonen las amenazas y las demandas excesivas”.

El lunes, en medio del aumento de tensiones entre Irán y Estados Unidos, el Comando Central de EE. UU. (Centcom) informó que el portaaviones USS Abraham Lincoln y tres buques de guerra llegaron a Asia Occidental.

Frente a esta situación, las autoridades iraníes advirtieron que cualquier nueva agresión al país recibirá una respuesta más contundente.

