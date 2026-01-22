Informe: Cualquier insensatez contra Irán tendrá duras secuelas

La portada británica The Economist ha alertado que el mensaje de Irán a todos los actores regionales es si este se vuelve inseguro, toda la zona sufre secuelas.

En un artículo publicado esta semana, el medio ha subrayado que la inteligencia israelí estima que si el presidente de EE.UU., Donald Trump, ataca a Irán, el país persa no solo responderá directamente, sino que también entrará a los aliados regionales de Estados Unidos en el campo de batalla. “En resumen, Irán ha enviado el mensaje de que cualquier guerra a su contra, será una guerra regional a gran escala”, ha remarcado.

Amenaza de Irán contra socios regionales de EEUU

Con el estallido de los recientes disturbios en Irán, las amenazas militares del presidente de EE.UU., Donald Trump, se han intensificado. En ocasiones, Trump incluso ha lanzado amenazas directas contra el Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

Donald Trump is readier than any recent American president to bring about big changes by force. But what might follow an intervention in Iran? https://t.co/lNM0AHQERo — The Economist (@TheEconomist) January 18, 2026

Al respecto, los funcionarios militares y políticos iraníes han advertido de que en caso de cualquier acción militar, Irán atacaría las bases estadounidenses en la región.

The Economist ha explicado que estas bases están ubicadas en el territorio de los países de la región, e Irán ha declarado explícitamente que cualquier acción a su contra desde el territorio de cualquier país tendrá respuesta.

“Desde la perspectiva de Teherán, las bases estadounidenses no son solo un lugar donde se despliegan fuerzas de infantería; más bien, cualquier centro o país que brinde asistencia logística, aérea, de defensa o de inteligencia a Estados Unidos e Israel es considerado un socio de guerra y será un objetivo legítimo”, ha subrayado.

Crisis en la línea energética del mundo

El medio británico ha agregado que otra amenaza de Irán es que, si estalla una guerra, toda la región, especialmente los pasos del Golfo Pérsico, se volverá insegura.

Ha sostenido que Irán ha advertido que las instalaciones petroleras de los países que cooperan con sus enemigos serán blanco de ataques y no escatimará esfuerzos para atacar centros energéticos vitales en la región. “En caso de este escenario, Teherán no mantendría la crisis dentro de sus fronteras, sino que la convertiría en una crisis para todos”, ha opinado.

Actores regionales temen la reacción de Irán

Tras la calma de los disturbios, surgieron informes de que EE.UU. ha retirado o pospuesto su opción militar contra Irán, y que el diario New York Times informó que Omán, Arabia Saudí, Catar y Egipto habían desempeñado un papel mediador en la reducción de las tensiones entre Irán y Estados Unidos.

El documento ha señalado que estas medidas diplomáticas demuestran que los países de la región han tomado en serio las amenazas de Irán y están preocupados de que si Estados Unidos toma medidas, ellos también se verán arrastrados al campo de batalla.

Iranian officials have cautioned their Gulf counterparts that they will widen their targets if attacked again. Such threats may be just bluster https://t.co/0eqySNeFnA — The Economist (@TheEconomist) January 16, 2026

En el mismo ambiente, se difundió la noticia de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, le había pedido a Trump que abandonara la opción de atacar. Otro informe afirmaba que Israel había enviado un mensaje a Irán a través de Rusia indicando que no tenía intención de atacar.

La revista The Economist ha considerado que la razón de esta retirada era la posibilidad de que Irán extendiera la guerra a toda la región.

msm/hnb