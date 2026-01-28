Alto comandante: Irán no se deja intimidar por amenazas de EEUU

La República Islámica no se deja intimidar por la retórica bélica de las autoridades estadounidenses y seguirá reforzando sus capacidades de defensa.

Así ha subrayado este miércoles el subcomandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el general de brigada Ahmad Vahidi, en alusión a las retóricas incendiarias de autoridades estadounidenses, entre ellas el presidente Donald Trump, quien amenazó con lanzar un ataque a Irán en el contexto de recientes disturbios acaecidos en el país.

“Las declaraciones de funcionarios estadounidenses no nos intimidan”, ha recalcado en su discurso en un evento en la prestigiosa Universidad de Teherán, dedicado a conmemorar a destacados científicos y altos mandos militares iraníes mártires.

El general Vahidi ha resaltado el impulso científico del país en la industria de defensa tras la guerra de 12 días, lanzada en junio por Israel y Estados Unidos contra el suelo iraní.

“El conflicto de 12 días, que condujo a la derrota de los enemigos y a la victoria y el honor de Irán, sentó las bases para un gran avance científico y un resurgimiento, ya que, tras la guerra, se nos transfirieron decenas de miles de ideas de diversos sectores científicos del país en el campo de las tecnologías científicas. Algunas de estas ideas se encuentran en fase de producción y se están transformando en productos”, ha afirmado, en alusión a la producción acelerada de equipos militares avanzados con la tecnología moderna.

Ha considerado la guerra de junio como una contienda que dio “impulso a la tecnología”, y asegurado que Irán consiguió “buenos logros” del conflicto, los cuales han elevado la disuasión militar del país persa.

“Ganamos la guerra de 12 días por la gracia de Dios y creamos disuasión. El enemigo sufrió recientemente una segunda derrota; fue derrotado, pero la batalla continúa”, ha dicho, haciendo alusión a los disturbios, apoyados desde el exterior, ocurridos a principios de este mes en Irán, que tenían como objetivo desestabilizar el país.

Refiriéndose a un informe de un instituto occidental sobre el aumento de las capacidades de defensa de Irán y el riesgo que corren las partes enemigas al enfrentarlo, Vahidi ha señalado que estas preocupaciones se deben a la creciente producción de equipos militares autóctonos y la yihad (esfuerzo) científica del país. “Esta capacidad y visión, que se han convertido en la base de la seguridad nacional del país, desvían los cálculos del enemigo contra Irán”, agrega.

Ha concluido enfatizando que “un flujo continuo de ciencia crea una disuasión activa y sostenible para el país” y asegurado que “los enemigos ni siquiera piensan en amenazar” a un Estado que refuerza sus defensas utilizando tecnologías modernas.

Cabe recordar que Estados Unidos, secundando a su aliado Israel, atacó el territorio iraní el pasado junio. Irán respondió con cientos de misiles balísticos y drones contra objetivos estratégicos israelíes, así como la base aérea de Al-Udeid en Catar, la mayor base militar estadounidense en Asia Occidental. El 24 de junio, Irán, mediante sus exitosas operaciones, logró detener el asalto ilegal, imponiendo un alto el fuego a los agresores.

Las autoridades iraníes han advertido que los enemigos sufrirán una respuesta más contundente en caso de una nueva agresión al país.

ftm/ncl/hnb