China critica a Japón por su apoyo a EEUU en el caso de Taiwán

China consideró como una grave amenaza para la paz y estabilidad regionales las recientes declaraciones de la primera ministra japonesa.

La primera ministra japonesa aseguró el apoyo a las fuerzas estadounidense en caso de un posible conflicto en Taiwán.

Sanae Takaichi afirmó que Tokio apoyaría a las fuerzas estadounidenses en un posible conflicto en Taiwán. Las reacciones inmediatas llegaron con el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, quien desde una rueda de prensa tildó esas afirmaciones como una grave amenaza. Para China se trata de una afronta a la paz y la estabilidad regionales.

Para Pekín, Tokio abrió una puerta desestabilizadora. Incluso considera debilitados los cimientos políticos de las relaciones entre China y Japón.

Las declaraciones recientes de Takaichi son una extensión de su discurso de noviembre anterior cuando declaró que responderían con medidas si Pekín desplegaba fuerzas militares en Taiwán, lo que provocó un fuerte deterioro de las relaciones bilaterales y sacó a la luz verdades históricas.

China remarca que las declaraciones del Gobierno japonés ponen de manifiesto una vez más las ambiciones de las fuerzas de derecha de provocar antagonismos, crear problemas, y aprovechar la oportunidad para seguir remilitarizando Japón y desafiar el orden internacional de la posguerra.

kmd/rba