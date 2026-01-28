China ratifica su respaldo a Cuba ante acciones hostiles de EEUU

China ha recalcado este martes su más firme oposición a las acciones hostiles de EE.UU. contra Cuba, incluido un posible bloqueo al suministro de petróleo.

China ratifica su plena solidaridad con las autoridades y el pueblo de Cuba ante las acciones hostiles de Washington. Así lo subrayó el portavoz de la cancillería china en una rueda de prensa celebrada este 27 de enero.

De acuerdo con informes de prensa, la administración del presidente estadounidense Donald Trump estaría preparando un bloqueo total a las importaciones de petróleo de Cuba. Ante este escenario, China reiteró todo su respaldo a la nación caribeña.

Las amenazas de Estados Unidos contra Cuba acontecen en medio de crecientes tensiones regionales, tras el criminal ataque perpetrado por Washington contra Venezuela a inicios de enero, en el cual murieron más de 30 agentes cubanos, integrantes del cuerpo de seguridad del secuestrado presidente Nicolás Maduro. En este escenario, Rusia también ha expresado sus preocupaciones sobre la posibilidad de un bloqueo naval a Cuba.

La Habana ha calificado los supuestos planes de Washington de bloquear el acceso a los hidrocarburos como un asalto brutal contra una nación pacífica que no representa amenaza alguna para Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades de la isla, dichas medidas son la prueba irrefutable de que las carencias económicas que afectan al pueblo cubano están principalmente provocadas y diseñadas desde la Casa Blanca.

zmo/tmv