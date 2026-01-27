China apuesta por asociación con Canadá pese a amenazas de Trump

China defiende su asociación comercial con Canadá frente a las amenazas del presidente de EE.UU. de imponer aranceles a su vecino del norte.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue abriendo frentes de tensión en lo que considera el patio trasero de Washington. Ahora amenaza a Canadá con aranceles del 100 por ciento, si concreta un acuerdo de libre comercio con China. Ante esta nueva intromisión, Pekín defiende el derecho de asociación con otros países en función del beneficio mutuo.

Desde Pekín insisten en que las negociaciones realizadas entre China y Canadá para abordar adecuadamente sus cuestiones económicas y comerciales, no están dirigidas contra ningún tercero y son beneficiosos para la paz y la prosperidad mundiales.

Desde Canadá, el primer ministro Mark Carney, ha subrayado que su país trabaja en la diversificación de sus socios internacionales, ante los cambios suscitados en la política comercial de Estados Unidos desde la llegada al poder de Donald Trump.

El premier canadiense ha insistido en que Ottawa no tiene intención de cerrar un acuerdo de libre comercio con China. Las negociaciones entre ambos países se han centrado en rectificar algunos desacuerdos comerciales registrados en los últimos años.

day/hnb