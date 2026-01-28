Joven palestino muere por disparos de tropas israelíes en Cisjordania

Un joven palestino ha perdido la vida este miércoles tras recibir disparos de las fuerzas israelíes en Cisjordania ocupada.

El Ministerio de Salud de Palestina ha informado, mediante un comunicado, que Qusai Maher Halaika, de 28 años y originario de la localidad de Al-Shuyukh, en la gobernación de Al-Jalil (Hebrón), fue asesinado por las fuerzas israelíes, que además retuvieron su cuerpo tras el incidente.

Este nuevo caso se enmarca en un contexto de persistente violencia israelí en la Cisjordania ocupada. Según cifras palestinas, las fuerzas israelíes y colonos ilegales han matado al menos a 1109 palestinos en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, desde octubre de 2023, además de causar cerca de 11 000 heridos.

Además, un informe de Naciones Unidas reveló que más de 37 000 palestinos fueron desplazados en 2025, un récord histórico vinculado a la violencia de colonos israelíes.

