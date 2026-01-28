El ejército israelí asesina a un palestino en Cisjordania

El ejército de Israel asesinó el martes a un palestino durante una incursión en el sur de Al-Jalil (Hebrón), en medio del aumento de sus ataques a Cisjordania.

Según la agencia de noticias palestina WAFA, el palestino asesinado por el ejército de Israel fue identificado como Muhamad Rayid Nasralá, de 20 años, quien habría recibido disparos por parte de las fuerzas israelíes en la ciudad de al Dahiriya, en la gobernación de Al-Jalil en el sur de Cisjordania.

Anteriormente, las autoridades palestinas habían informado de que Nasralá había llegado al Hospital Dura con una herida de bala en el abdomen, explicando que su estado era crítico. Durante la incursión militar israelí, otro hombre también ha resultado herido de bala y se encuentra en estado moderado.

Desde octubre de 2023, en paralelo al genocidio israelí en la Franja de Gaza, las fuerzas y colonos israelíes han intensificado sus ataques contra palestinos en la Cisjordania ocupada, donde al menos, 1109 palestinos han sido asesinados y casi 11 000 más han resultado heridos.

The martyrdom of young man Mohammad Rajeh Nasrallah (20 years old), after being shot by the occupation forces in the town of Adh-Dhahiriya, south of Hebron. pic.twitter.com/q6H7BrmFZn — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) January 27, 2026

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró en julio de 2024 como ilegal la ocupación israelí de los territorios palestinos y pidió la evacuación de todos los asentamientos en Cisjordania y Al-Quds (Jerusalén) este.

