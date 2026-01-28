Clérigo bareiní: Millones listos a sacrificar sus vidas por Líder de Irán

Un alto clérigo bareiní alertó que millones de personas están dispuestas a sacrificar sus vidas por el Líder de Irán tras la retórica de EE.UU. contra el liderazgo iraní.

El alto clérigo bareiní, el sheij Isa Ahmad Qasem ha declarado este martes que el Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei es un líder único en el mundo, que se distingue de otros por su profunda formación en el seminario, su estatura espiritual y su liderazgo político.

“Un líder por quien millones de grandes hombres y mujeres en Irán sacrifican sus vidas y consideran su mandato como el mandato de la religión”, ha remarcado.

En otra parte de sus declaraciones, el líder chií bareiní ha enfatizado que “los musulmanes de todo el mundo apoyan al ayatolá Jamenei y sus esfuerzos por promover la estabilidad, la paz y la hermandad entre todos los pueblos”.

La declaración se produjo después de las recientes amenazas de Trump de atacar a Irán y de cambiar su liderazgo tras los disturbios vinculados al exterior que se registraron en distintas regiones del país.

Esto siguió al discurso del ayatolá Jamenei del 17 de enero en el que afirmó que Irán responsabiliza a Trump de ayudar e instigar a los terroristas que orquestaron disturbios a gran escala en el país a principios de enero.

El Líder afirmó que Trump había retratado falsamente a grupos terroristas como representantes del pueblo iraní, calificándolo de “calumnia atroz”.

El sheij Qasem ha señalado que los millones de iraníes, que salieron a las calles en todo el país el 12 de enero para condenar los disturbios, demostraron un claro apoyo público al ayatolá Jamenei contra las operaciones de sabotaje respaldadas por el extranjero.

Ha agregado que nadie en Irán creería las afirmaciones de Trump de apoyar la reforma en el país, dado su respaldo y participación en una guerra de agresión de 12 días por parte del régimen israelí en junio.

ght/tmv