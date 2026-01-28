HAMAS condena crimen de Israel de exhumar cientos de tumbas en Gaza

HAMAS condenó “nuevo crimen” de fuerzas israelíes por excavar cientos de tumbas en cementerio al este de la Franja de Gaza en busca del cuerpo del último retenido.

“Esta anarquía moral y legal por parte de la entidad sionista solo es posible porque el sistema internacional se niega a responsabilizarla por crímenes sin precedentes en los tiempos modernos”, ha declarado el martes el portavoz del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), Hazem Qasem.

HAMAS expresó sus duras críticas después de una advertencia de la oenegé Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos (Euro-Med), que describió la excavación a gran escala del ejército israelí al este de la ciudad de Gaza, realizada bajo el pretexto de buscar al cuerpo del último cautivo israelí, como profundamente perturbadora y una grave violación de las normas humanitarias.

Además, la organización de derechos humanos Euro-Med enfatizó que la justificación de Israel no legitima la violación de la santidad de los cementerios palestinos ni la profanación de los restos de los muertos. Afirmó que cualquier búsqueda debe ser limitada, estrictamente regulada, sujeta a estrictas salvaguardias humanitarias y realizada bajo supervisión internacional independiente, condiciones que Israel ha ignorado.

En los últimos dos años, Israel ha destruido sistemáticamente cementerios en la Franja de Gaza, ha excavado y vandalizado tumbas, ha manipulado cadáveres y ha trasladado docenas de restos.

El lunes, el ejército israelí afirmó haber recuperado los restos de Ran Gvili, el último cautivo israelí en Gaza, y haberlos trasladado a los territorios ocupados. El régimen sionista indica que Gvili, un policía israelí, murió durante la operación palestina Tormenta de Al-Aqsa el 7 de octubre de 2023.

El anuncio de Israel se produjo cuando HAMAS confirmó que había cumplido plenamente con sus obligaciones en virtud del acuerdo de alto el fuego, afirmando que el movimiento había dedicado amplios esfuerzos a localizar el cuerpo y proporcionar a los mediadores información de primera mano que permitió la recuperación.

HAMAS enfatizó que ha honrado la primera etapa del acuerdo “de manera clara y responsable”, afirmando que ahora recae sobre Israel la carga de implementar los términos restantes.

En una declaración separada el martes, HAMAS denunció a Israel por “retener cientos de cuerpos de mártires palestinos, ya sean los que confiscaron en la Franja de Gaza durante la guerra genocida o los que han estado retenidos durante décadas en cementerios numerosos”.

El movimiento palestino afirmó que la negativa de Israel a devolver los cuerpos o revelar información sobre ellos constituye un “crimen brutal” y una flagrante violación de los valores humanos básicos, posibilitada por un vergonzoso y cómplice silencio internacional.

En otra parte de sus declaracones, el portavoz de HAMAS criticó las continuas violaciones de Israel de la tregua, explicando que las fuerzas israelíes mataron al menos a cuatro palestinos esta jornada después de atacarlos con aviones mientras estaban fuera de la llamada línea amarilla al este de la ciudad de Gaza.

asem agregó que cualquier conversación sobre poner fin a la guerra, establecer mecanismos de paz o lanzar esfuerzos de reconstrucción carece de sentido en medio de la continua matanza diaria de civiles en el territorio asediado.

El portavoz de HAMAS pidió a los países garantes de la tregua que asuman sus responsabilidades garantizando el cumplimiento de todas las obligaciones estancadas por la ocupación, después de que su pretexto terminara con el hallazgo del cuerpo del último cautivo israelí.

mbn/tmv