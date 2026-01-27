Mueren 4 palestinos en ataque del ejército israelí en norte de Gaza

Al menos cuatro palestinos han muerto este martes en un ataque del ejército israelí cerca de un cementerio en norte de la Franja de Gaza.

Fuentes médicas, citadas por la agencia palestina de noticias WAFA, han declarado este martes que al menos cuatro palestinos han perdido la vida en un ataque llevado a cabo por el ejército de Israel en las inmediaciones de un cementerio de la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, pese al alto el fuego vigente desde el 10 de octubre de 2025, derivado del acuerdo entre el régimen israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) para poner en marcha la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

Según las fuentes, los cuerpos de los cuatro fallecidos fueron trasladados al Hospital Baptista Al Ahli junto a otros tres heridos. El ataque habría impactado en los alrededores del cementerio Al Batsh, situado en el barrio de Al Tufá.

Las mismas fuentes han precisado que las víctimas mortales son Mahmud Ahmed Lulu, Abdulqader abú Jader, Abdulkarim Ghubain y Yusef al Rifi.

Las autoridades de Gaza elevaron el lunes a 486 los muertos y a 1341 heridos desde la entrada en vigor del alto el fuego, un periodo en el que además han sido hallados 714 cadáveres en áreas de las que se replegaron las tropas de Israel. Asimismo, resaltaron que desde el inicio de la ofensiva de Israel contra la Franja tras los ataques del 7 de octubre de 2023 se han confirmado 71 660 muertos y 171 419 heridos.

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad gazatí ha alertado este mismo martes de que el cierre de los pasos fronterizos por parte de Israel está agravando el estado de enfermos y heridos en el enclave, sumido en una grave crisis por la ofensiva israelí.

En un comunicado, el organismo ha señalado que 20 000 personas “están esperando a recibir permiso para viajar al extranjero a recibir tratamiento” y ha añadido que “la escasez de medicinas y suministros médicos” y “la destrucción de infraestructura hospitalaria” está incrementando de forma dramática las listas de espera.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, comunicó el domingo la reapertura “limitada” del paso de Rafah, condicionándola a la recuperación del último cuerpo de israelí incluido en el listado.

HAMAS afirmó el lunes que todos los retenidos israelíes, vivos y fallecidos, han sido entregados según lo estipulado en el acuerdo, destacando que la entrega del cuerpo del último retenido israelí ha despojado a Netanyahu de todos los pretextos que utilizó para retrasar la implementación del acuerdo.

mrt/