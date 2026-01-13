Israel ha asesinado a 447 palestinos tras el alto el fuego en Gaza

Desde el alto el fuego del 10 de octubre, al menos 447 palestinos han muerto y 1246 han resultado heridos debido a los ataques israelíes en Gaza.

Más de tres meses después del anuncio de un alto al fuego, Israel continúa cometiendo genocidio contra los gazatíes, asesinándolos a través de bombardeos aéreos y disparos con armas de fuego, lo que genera condiciones deliberadamente calculadas para causar una destrucción total. Esta situación persiste sin que se observen indicios de cambio desde el 7 de octubre de 2023.

Las autoridades sanitarias de Gaza reclaman la insuficiencia de los recursos médicos para seguir ofreciendo sus servicios a los heridos y a los enfermos, cuyo número aumenta permanentemente. Aún así, una orden por parte de la ocupación israelí presiona a unas 37 organizaciones, incluida Médicos Sin Fronteras, para abandonar el lugar a principios del próximo mes de marzo, tras negarse a entregar al régimen una lista de sus empleados palestinos.

En un acto deliberado, fuerzas de la ocupación israelí asesinaron a un alto rango oficial de la policía de Gaza. Según los testimonios, el oficial trabajó incansablemente para mantener el orden en el frente interno y perseguir a quienes desafiaban la ley. Pero con este asesinato, los sionistas demuestran que están descontentos con el establecimiento de la seguridad y el estado de derecho.

Mientras continúa operando la máquina de guerra israelí en Gaza, el régimen limita la entrada de ayuda humanitaria, infligiendo un daño devastador a la población palestina. Este genocidio incluye más de dos años de bombardeos incesantes y una hambruna deliberada y sistemática. Los acuerdos de cese al fuego corren el riesgo de crear el peligroso espejismo de que la vida en Gaza está regresando a la normalidad. El mundo no debe dejarse engañar, pues el genocidio contra los palestinos no ha cesado.

