CGRI promete venganza contra asesinos del Líder de Revolución Islámica

El Cuerpo de Guardianes de Irán ha prometido una venganza por parte de la nación iraní contra los asesinos del Líder, martirizado en un ataque estadounidense-israelí el sábado.

En un comunicado, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha expresado sus profundas condolencias por el martirio del Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, “a manos de los más malvados terroristas y verdugos de la humanidad”, en el mes sagrado de Ramadán.

“Hemos perdido a un gran líder y nos sentamos a llorar su partida, quien fue único en su época en pureza de espíritu, fortaleza de fe, sabiduría en los asuntos, valentía ante los arrogantes, y su lucha en el camino de Alá”, ha afirmado.

Ha indicado su martirio por estos terroristas “es un signo de la legitimidad de este gran Líder y la aceptación de sus sinceros servicios”.

“El martirio en el camino del Islam y de un gran Irán es señal de victoria y de acercamiento a la meta; sin embargo con el martirio y el ascenso hacia Alá del Imam Jamenei (que Alá lo recompense), su camino y su ejemplo no se detendrán y continuarán con fuerza y magnificencia”, ha agregado.

Ha destacado que este martirio fortalecerá la determinación de nuestra nación para continuar el camino luminoso de nuestro querido Imam Jamenei.

“La acción criminal y terrorista de los malvados gobiernos de Estados Unidos y el régimen sionista es una violación flagrante de principios religiosos, éticos, legales y convencionales. Por lo tanto, la mano vengadora de la nación iraní, para castigar severa, decisiva y ejemplarmente a los asesinos del Imam de Umma, no descansará hasta que los responsables paguen por su crimen”, ha advertido.

Según la nota, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, las fuerzas armadas de la República Islámica y la gran milicia popular, continuarán con determinación el camino de su gran líder, defendiendo su invaluable legado, y resistiendo las conspiraciones internas y externas, así como castigando a los invasores de la patria islámica de manera ejemplar.

Finalmente, ha hecho un llamado a todas las clases sociales para que con su presencia apasionada y heroica en las escenas de defensa nacional, muestren al mundo y a los malvados enemigos terroristas de esta nación los reflejos de nuestra unidad y cohesión nacional.

tmv