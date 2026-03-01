FFAA de Irán tras martirio del Líder: Haremos que EEUU e Israel se arrepientan

Las Fuerzas Armadas de Irán han advertido que harán que EE.UU. y el régimen sionista se arrepientan del crimen del asesinato del Líder de la Revolución.

“Haremos que los enemigos de esta nación, especialmente los criminales Estados Unidos y el malvado régimen sionista, se arrepientan con la fuerza, la firmeza y el apoyo del honorable pueblo, y continuaremos el camino de ese sabio y poderoso Líder hasta la última gota de sangre y la rendición de los enemigos”, ha reiterado este domingo el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas tras el martirio del Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

El Líder de la Revolución Islámica fue martirizado en un ataque conjunto de Estados Unidos y el régimen sionista la mañana del sábado.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y su cuartel general de Jatam Al-Anbia han expresado sus condolencias a toda la nación iraní y a la comunidad islámica por el martirio del Líder Supremo y Guardián de los musulmanes del mundo.

“El preciado legado de este líder y guía de los pueblos libres del mundo es la luz que guía a la valiente y heroica nación iraní y a las vengadoras fuerzas armadas”, ha señalado.

Según el Estados Mayor de las FF.AA, el recuerdo de ese luchador indomable sigue siendo un faro de luz y un apoyo a la unidad nacional, y su sacrificio y firmeza inspiran a todos los sirvientes del Islam puro y antiopresivo.

Estados Unidos y el régimen israelí lanzaron el sábado una agresión conjunta contra Irán que afectó a varias ciudades iraníes y Teherán, la capital. Estos ataques se producen mientras Irán y Estados Unidos celebraron tres rondas de conversaciones nucleares y fijaron nuevas negociaciones para esta semana.

