Tel Aviv y Haifa bajo fuego: Irán lanza nueva ola de ataques con misiles contra Israel

Irán ha comenzado oleada de ataques con misiles contra el régimen israelí, apuntando a Tel Aviv y Haifa, en represalia por una agresión estadounidense-israelí contra el país,

El ejército del régimen sionista ha indicado que Irán ha lanzado aproximadamente 30 misiles en el último ataque, considerado como el ataque más grande y organizado desde Irán desde esta mañana.

Medios hebreos han informado que misiles iraníes alcanzaron el edificio del ministerio de guerra israelí en Tel Aviv. Se han reportado al menos dos muertos y varios heridos, incluidos uno en estado crítico, uno en estado grave, tres en estado moderado y 16 con heridas leves, como resultado del último ataque contra Tel Aviv, que fue el mayor bombardeo en la escalada en curso.

CGRI de Irán informa de la tercera y cuarta oleada de ataques de represalia

El departamento de relaciones públicas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha indicado en un comunicado que la tercera y cuarta oleada están en marcha con misiles más avanzados que los de la operación “Verdadera Promesa 3”, en alusión a la operación anterior contra objetivos israelíes en la guerra de 12 días en junio.

Imágenes de las zonas atacadas por misiles iraníes en Tel Aviv.

El comunicado completo del CGRI:

La tercera y cuarta oleada de la operación “Verdadera Promesa 4” está en curso de manera continua contra los amplios objetivos militares y de seguridad de Estados Unidos y el régimen sionista, con misiles más avanzados que los de la operación “Verdadera Promesa 3” y de manera más precisa y devastadora.

La base naval del ejército sionista en el puerto de Haifa, el puerto de los buques de guerra del régimen en Haifa, la base aérea Ramat David, el ministerio de guerra del régimen en la región de Hakeriat, el asentamiento militar-industrial de Beit Shemesh y el centro de industrias militares de Ashdod están entre los principales objetivos durante la tercera y cuarta oleada.

Las fuerzas del Cuerpo de Guardianes están preparadas para desarrollar y profundizar la guerra, con la capacidad de atacar de manera controlada los objetivos fijos y móviles del enemigo en la región con misiles y drones iraníes.

Los malvados enemigos de la nación iraní deben saber que las próximas oleadas serán aún más destructivas y mucho más intensas que la operación “Verdadera Promesa 3”, aprovechando las experiencias previas y la iniciativa en su ejecución.

Estos ataques se producen en respuesta a las agresiones de Estados Unidos y el régimen israelí contra Teherán, capital y varias ciudades de Irán en medio de las conversaciones nucleares entre Irán y EE.UU.

En una carta dirigida al secretario general de la ONU y al presidente del Consejo de Seguridad este sábado, el canciller iraní, Abás Araqchi, ha asegurado que Irán seguirá ejerciendo su derecho inherente y legítimo de legítima defensa hasta que cese “total e inequívocamente” la agresión en curso de EE.UU. e Israel.

