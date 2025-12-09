Irán enjuicia a sujeto con doble nacionalidad por espiar para Israel

Un tribunal iraní ha iniciado las audiencias en el caso de un ciudadano con doble nacionalidad arrestado durante la guerra de junio, acusado de espiar para Israel.

Hosein Fazeli Harikandi, presidente del Tribunal Supremo de la provincia iraní de Alborz, anunció el lunes que la Sección Dos del Tribunal de la Revolución Islámica en la ciudad de Karaj inició el juicio de un ciudadano con doble nacionalidad residente en un país europeo.

Sin identificarlo, indicó que el acusado fue detenido por la Organización de Inteligencia del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán el cuarto día de la guerra impuesta por Israel y Estados Unidos contra el país persa, entre el 13 y 24 de junio.

“Tras dos años de contactos y entrenamiento con oficiales del Mossad [agencia de espionaje de Israel] en las capitales de varios países europeos y en los territorios ocupados palestinos, el acusado entró en Irán por aire aproximadamente un mes antes de la guerra de 12 días para llevar a cabo su misión”, añadió Fazeli Harikandi.

Detalló que, en el momento del arresto del acusado, las fuerzas de inteligencia y seguridad encontraron “equipo sofisticado de espionaje e inteligencia en la villa donde se alojaba”.

Asimismo, señaló que el detenido está acusado de cooperación con servicios de inteligencia y espionaje en beneficio del régimen israelí.

La guerra de 12 días estalló el 13 de junio, cuando Israel lanzó una agresión sin motivo contra el país persa, atacando instalaciones militares, nucleares y civiles en Teherán y otras ciudades, lo que dejó alrededor de 1100 muertos, entre ellos varios altos mandos militares y destacados científicos nucleares. A los ataques israelíes se unió una semana después EE.UU., bombardeando tres sitios nucleares clave.

Irán respondió la agresión con fuerza lanzando cientos de misiles balísticos y drones contra objetivos estratégicos israelíes en los territorios ocupados en el marco de la operación ‘Verdadera Promesa III’, así como la base aérea de Al-Udeid en Catar, la mayor base militar estadounidense en Asia Occidental.

El 24 de junio, Irán, mediante sus exitosas operaciones contra el régimen israelí y Estados Unidos, logró detener el asalto ilegal, imponiendo un alto el fuego a los agresores.

Durante la guerra, las fuerzas de inteligencia y seguridad iraníes arrestaron a más de 700 personas que participaban en redes de espionaje y sabotaje en todo el país. Los detenidos están acusados de planear ataques con drones, fabricar explosivos, espiar instalaciones militares y transmitir información sensible al régimen israelí.

También se han desmantelado numerosas instalaciones subterráneas de drones operadas por elementos vinculados al Mossad.

En octubre, el Consejo de Guardianes de Irán aprobó un proyecto de ley que endurece las penas para quienes sean declarados culpables de espiar y colaborar con Israel y países hostiles en cuestiones de seguridad e intereses nacionales.

ftm/ncl/tqi