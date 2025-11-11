Irán desmantela una red antiseguridad estadounidense-israelí

La Inteligencia del Cuerpo de Guardianes de Irán desmantela una red antiseguridad vinculada a EE.UU. e Israel, tras llevar a cabo múltiples operaciones de reconocimiento.

Por medio de un comunicado emitido este martes, la Organización de Inteligencia del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha informado sobre la identificación y destrucción de una red que operaba contra la seguridad nacional bajo la dirección de los servicios de espionaje estadounidenses e israelíes.

“Tras su fracaso en la guerra de 12 días, el régimen sionista, como fuerza subsidiaria de Estados Unidos en la región, ha reorientado sus políticas y planes hacia la perturbación de la seguridad pública, quizá con la esperanza de poder compensar su humillante derrota en el ámbito militar”, reza el documento.

En este sentido, ha señalado que se trata de una red de elementos engañados y traidores creada por el régimen sionista para perturbar la seguridad del país en la segunda mitad del otoño boreal del año en curso del calendario persa.

Ha subrayado que todos los miembros de esta cadena han sido atrapados y arrestados en una trampa tendida por la Organización de Inteligencia del CGRI y tras unas operaciones muy coordinadas realizadas en varias provincias del país, durante la cual se desarticularon células vinculadas al régimen sionista que pretendían subvertir la seguridad nacional.

El informe ha agregado que los informes adicionales se pondrán a disposición de la noble nación iraní en un tiempo adecuado.

El aparato de seguridad iraní identifica y desmantela frecuentemente las redes dirigidas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y el servicio de espionaje israelí (Mossad), culminando a menudo con el arresto de personas con doble nacionalidad o individuos que filtran información militar, nuclear o económica sensible.

Durante la guerra de 12 días entre la República Islámica e Israel, más de 700 espías, afiliados al Mossad, fueron arrestados en todo Irán, de los cuales varios fueron ejecutados tras completarse los procedimientos legales y la confirmación de las sentencias por la Corte Suprema, tal como indican medios locales.

msm/mrg