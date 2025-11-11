boletÍn

“EEUU busca cambio de gobierno en Venezuela por sus recursos”, alerta Cabello - Noticiero 13:30

Publicada: martes, 11 de noviembre de 2025 16:11
Irán asegura que sus misiles no tienen que ver con Occidente. Venezuela advierte que EE.UU. intenta promover un cambio de gobierno en Caracas.

1. El Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, ha dicho que Occidente no está en posición de pronunciarse sobre el alcance de los misiles iraníes.

2. El Movimiento de Resistencia Palestina (HAMAS) alerta que Israel busca legalizar el asesinato sistemático de palestinos mediante una nueva ley de pena de muerte.

3. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció que Estados Unidos busca un cambio de gobierno en Venezuela para controlar sus recursos naturales.

