Israel sigue agresiones contra el Líbano- Noticiero 2:30

1. En una nueva violación al alto el fuego, al menos una persona ha sido asesinada este domingo en un ataque efectuado por el régimen israelí contra un vehículo que transitaba por una carretera en el sur del Líbano.

2. Cientos de manifestantes propalestinos se congregaron el domingo en París para pedir al gobierno francés que imponga sanciones a Israel tras las violaciones del alto el fuego en Gaza.

3. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de una carta se ha dirigido a los asistentes de la cumbre entre la UE y la CELAC con la petición de que empleen esta reunión para proclamar un “acto de firmeza” frente a la política sistemática de intervención de EE.UU. en la región.

