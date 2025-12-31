Irán está listo para responder con mayor contundencia ante Israel

Irán advierte que responderá con mayor contundencia ante cualquier nueva agresión del régimen israelí.

La advertencia se produce vísperas del sexto aniversario del martirio del general Qasem Soleimani, símbolo de la Resistencia en Asia Occidental.

El régimen israelí recibirá una respuesta más contundente en caso de que vuelva a atacar a Irán. Así lo afirma un alto mando militar iraní, en medio de la creciente escalada de tensiones entre Teherán y el régimen de Tel Aviv.

Estas declaraciones se producen vísperas del sexto aniversario del martirio del general Qasem Soleimani y de su compañero, el comandante mártir Abu Mahdi al-Muhandis. En este contexto, el presidente del Parlamento iraní subraya que la Resistencia permanecerá viva.

Desde Irak, las autoridades iraníes enfatizan que el enemigo ha fracasado en sus intentos de eliminar el legado del mártir general Soleimani, pese al asesinato de este destacado héroe iraní.

Los altos rangos iraníes aseguran que, sin duda, el camino del mártir Soleimani sigue firme y que su escuela de pensamiento continuará siendo una fuente de inspiración para los pueblos que consideran la libertad, la dignidad y la independencia como derechos legítimos. El general Qasem Soleimani y el alto comandante iraquí Abu Mahdi al-Muhandis, figuras clave en la lucha antiterrorista regional, fueron asesinados en un ataque estadounidense cerca del aeropuerto de Bagdad el 3 de enero de 2020, por orden directa del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Cada año, en el aniversario de su martirio, Irán se viste de luto para honrar su memoria.

