Ataques israelíes dejaron 56 periodistas muertos en Gaza durante 2025

La Oficina de Medios del Gobierno en Gaza informó que, en 2025, al menos 56 periodistas han perdido la vida, elevando a 275 el número total de fallecidos desde octubre de 2023.

Según la Oficina, el paradero de tres periodistas aún se desconoce, mientras que más de 420 profesionales de medios resultaron heridos de diversa gravedad mientras cubrían los hechos, lo que evidencia los altos riesgos que enfrentan los trabajadores de prensa palestinos.

Asimismo, 50 periodistas fueron arrestados y torturados, en un flagrante incumplimiento de las leyes y convenios internacionales destinados a proteger a los periodistas en tiempos de conflicto armado, lo que refleja un intento deliberado de suprimir la narrativa palestina.

La Oficina subrayó que estas cifras evidencian una intención clara de atacar a los periodistas palestinos. Según el informe, las fuerzas israelíes buscan silenciar la verdad mediante asesinatos, intimidación y detenciones, lo que constituye graves violaciones del derecho internacional y de las normas humanitarias.

Según la nota, los periodistas palestinos han mantenido de manera constante su lucha por la concienciación y la dignidad, actuando como portadores de la verdad y denunciando al mundo las violaciones cometidas por Israel, pese a los continuos esfuerzos de este país por suprimir la información y distorsionar la realidad.

Estas cifras y testimonios se difundieron en el marco del Día de Apreciación al Periodista Palestino, que se conmemora cada 31 de diciembre.

La jornada busca rendir homenaje a los defensores incansables de la verdad, quienes, con valentía y dedicación, cumplen sus obligaciones profesionales y nacionales, a menudo enfrentando enormes desafíos y situándose en primera línea para promover la justicia y respaldar la causa palestina.

La Oficina subrayó que la conmemoración de este año se realiza en condiciones excepcionales y sin precedentes, en el marco de una campaña de violencia de dos años contra el pueblo palestino por parte de las fuerzas israelíes.

Esta situación se ha visto agravada por ataques deliberados contra periodistas y medios de comunicación, en un evidente intento de silenciar voces independientes y distorsionar la verdad a nivel internacional, lo que representa un desafío significativo para la libertad de prensa y el derecho a la información.

Debido a que Israel continúa impidiendo la entrada de periodistas extranjeros en Gaza, los periodistas palestinos permanecen como las únicas fuentes directas de información desde la zona de conflicto.

La Federación de Agencias de Noticias de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) expresó su profunda preocupación por el continuo ataque y asesinato de periodistas palestinos por parte de las fuerzas israelíes.

La federación señaló que los hechos que ocurren en Gaza constituyen una violación flagrante de las leyes y normas internacionales. Estas acciones se acompañan de medidas israelíes dirigidas a restringir la libertad de prensa y limitar el trabajo de los medios, con el objetivo de suprimir la verdad, silenciar la disidencia, encubrir violaciones cotidianas y obstaculizar la difusión de información a la comunidad internacional.

El Ministerio de Salud de Palestina informó este miércoles que, como consecuencia de los ataques del ejército del régimen israelí contra la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023, 71 269 palestinos han perdido la vida y 171 232 han resultado heridos.

ayk/rba