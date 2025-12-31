China reafirma que la reunificación con Taiwán es inevitable

Pekín endurece su postura respecto a Taiwán, reafirmando su soberanía e integridad territorial sobre la isla y declarando que la reunificación es imparable.

En su mensaje de fin de año, el presidente chino, Xi Jinping, calificó la situación internacional de marcada por turbulencias y cambios, y aseguró que China se mantiene en el lado correcto de la historia, defendiendo la paz y la cooperación internacionales. Reiteró, además, que la reunificación con Taiwán es inevitable.

Xi destacó que en 2025 el país cumplió todos sus objetivos, superando numerosas dificultades y desafíos, reflejados en avances en su fortaleza económica, tecnológica y de defensa. De cara a 2026, inicio del 15.º Plan Quinquenal, instó a la nación a continuar escribiendo nuevos capítulos del “milagro chino”.

Sus declaraciones se produjeron apenas dos días después de que China realizara simulacros militares con fuego real alrededor de Taiwán. Al mismo tiempo, Pekín calificó de irresponsables a países como Japón y Australia, que criticaron los ejercicios, y defendió la legitimidad de sus acciones para proteger su soberanía.

El vocero del gobierno chino ratificó la determinación de Pekín de salvaguardar la seguridad e integridad territorial, así como de frenar a las fuerzas separatistas en Taiwán, advirtiendo que cualquier provocación que traspase los límites será respondida con firmeza.

