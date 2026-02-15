China a EEUU: cruzar línea roja de Taiwán provocaría confrontación directa

Pekín lanzó una advertencia sobre el riesgo de una confrontación directa con EE.UU., si este opta por respaldar los intentos de separar Taiwán de China.

“En el futuro, Estados Unidos podría adoptar una política hacia China que implique instigar y conspirar para dividir a China a través de Taiwán, cruzando así la línea roja de China (…) Esto podría muy probablemente conducir a una confrontación entre China y Estados Unidos”, advirtió el sábado el canciller chino, Wang Yi, durante su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania.

Tras insistir en que China mantiene un compromiso firme con la unidad del país, afirmó que Pekín no aceptará que Taiwán sea usado como un “instrumento” para presionar o dividir a China. “Esperamos que Estados Unidos escoja un enfoque positivo y pragmático, pero también estamos preparados para responder a diversos riesgos”, añadió.

También recordó que Estados Unidos es el principal proveedor de armas de Taiwán y que, en caso de una posible escalada militar, las autoridades taiwanesas dependerían en gran medida de ese respaldo estadounidense.

En otra parte de su alocución, arremetió contra la postura adoptada por parte de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, quien afirmó el pasado noviembre que el uso de la fuerza contra Taiwán podría justificar una respuesta militar de Tokio.

Al destacar el riesgo de “revivir el militarismo”, alertó que “el fantasma del militarismo continúa acechando” a raíz de los homenajes en Japón a figuras vinculadas a crímenes de guerra y las recientes ambiciones manifestadas sobre Taiwán.

El ministro chino recalcó que Japón debería aprender de la historia y evitar que fuerzas ultranacionalistas influyan en su política, en concreto en lo relativo a Taiwán. “Si decides jugártela de nuevo, la derrota será todavía más rápida y devastadora”, advirtió, en referencia explícita a la guerra chino-japonesa de 1937 a 1945.

El Gobierno chino ha alertado de que la ayuda militar de Estados Unidos a Taiwán “aumenta el riesgo de conflicto” y constituye una grave violación del principio de ‘una sola China’ y una amenaza directa a la estabilidad regional.

China considera a Taiwán parte inseparable de su territorio bajo el principio de “una sola China”, y ha reiterado que cualquier intento de independencia será castigado. Pekín acusa a Washington de cruzar su “línea roja” y de fomentar la inestabilidad regional con sus ventas de armas y apoyo militar a la isla.

msr/ctl/tqi