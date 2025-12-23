China alerta sobre peligrosas ambiciones nucleares de Japón

China advirtió que la posible posesión de armas nucleares por parte de Japón supone una amenaza a la paz en Asia-Pacífico y desafía el orden internacional.

Durante una rueda de prensa sostenida el lunes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, advirtió que las declaraciones del liderazgo japonés sobre una posible posesión de armas nucleares por parte de Tokio representan una grave amenaza para la paz y la estabilidad en la región de Asia-Pacífico y un desafío al orden mundial de posguerra.

“Instamos enérgicamente a la parte japonesa a cumplir con el derecho internacional y su propia Constitución, a cesar las pruebas y provocaciones relacionadas con la posesión de armas nucleares, a abstenerse de desafiar el orden internacional de posguerra y a detener su avance por este camino erróneo”, afirmó Lin.

Criticó que en los últimos años las fuerzas de derecha niponas hayan impulsado de manera continua la expansión del poder militar de Japón y el fortalecimiento de sus fuerzas armadas.

En este sentido, manifestó que China y todos los países amantes de la paz en el mundo se mantienen en máxima vigilancia y se oponen firmemente a las peligrosas tendencias de Japón en la cuestión nuclear.

“China está conmocionada por el hecho de que altos funcionarios japoneses estén afirmando abiertamente que Japón debería poseer armas nucleares”, enfatizó.

El vocero chino calificó de una provocación directa al orden internacional de posguerra y al régimen de no proliferación nuclear las recientes declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en las que planteó la posibilidad de revisar los tres principios antinucleares.

Asimismo, en alusión a la afirmación del ministro de Defensa japonés, sobre que Tokio debería considerar todas las opciones sin excluir ninguna en su revisión de sus tres principios no nucleares—no poseer, no producir y no permitir el ingreso de armas nucleares—, Lin advirtió que estos comentarios violan gravemente las obligaciones jurídicas internacionales que Japón debe respetar y representan una amenaza sería para la paz y la estabilidad, tanto a nivel global como en la región de Asia-Pacífico.

“Si Japón se atreve a desafiar la condena universal, cuestionar la justicia internacional y poner a prueba la línea roja de la comunidad internacional, nunca lo aceptaremos”, señaló.

