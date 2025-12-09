China llama a frustrar cualquier resurgimiento del militarismo japonés

China pide unirse para frustrar cualquier intento de revivir el militarismo y el fascismo, así lo afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Chino, Guo Jiakun, el martes.

El vocero de la Cancillería china advirtió que acompañar las declaraciones y acciones provocadoras de las fuerzas de derecha japonesas, en cualquier forma, solo revivirá el espectro del militarismo y nuevamente pondrá en peligro a los pueblos de Asia.

Según Guo, el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente ha documentado que el ejército japonés cometió más de 100 masacres a gran escala en Malasia, Indonesia, Myanmar, Tailandia y otros lugares durante la Segunda Guerra Mundial.

El portavoz señaló, además, los crímenes de guerra de Japón y recalcó que no deben borrarse y el veredicto sobre su historia de agresión no debe cambiarse. Guo resaltó que los prisioneros de guerra fueron tratados con crueldad por el ejército japonés, de los cuales el 27 % murió tras su captura.

Declaraciones del vocero, surgen luego de que el pasado fin de semana el Ministerio de Defensa nipón comunicó que aviones de combate chinos Shenyang J-15 apuntaron sus radares de control de fuego contra cazas japoneses F-15 sobre aguas internacionales, al sudeste de la isla de Okinawa.

China tachó estas acusaciones de falsas y aseguró que la parte japonesa tiene la intención de engañar a la comunidad internacional al exagerar el incidente con los radares.

