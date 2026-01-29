China advierte del aventurerismo militar de EEUU contra Irán

China ha advertido de que cualquier aventurismo de EE.UU. contra la República Islámica de Irán solo conducirá a la región a un “abismo impredecible”.

El embajador y representante permanente de China ante las Naciones Unidas, Fu Kong, declaró el miércoles que Irán es un país independiente y soberano, y sus asuntos deben ser determinados independientemente por el propio pueblo iraní.

Al respecto, afirmó que China apoya la estabilidad del país y el mantenimiento de su soberanía, seguridad e integridad territorial. “El uso de la fuerza no puede resolver los problemas. Cualquier aventurismo militar solo conducirá a la región a un abismo impredecible”, alertó.

El diplomático chino instó a todas las partes a adherirse a los propósitos y principios de la Carta de la ONU, a oponerse a la injerencia en los asuntos internos de otros países y a la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

“China espera que Estados Unidos y otras partes relevantes escuchen las demandas de la comunidad internacional y los países de la región y se abstengan de tomar más acciones que perturben la paz y la estabilidad en la región, y de avivar las llamas de las tensiones”, agregó

Fu precisó que la región de Asia Occidental pertenece a sus pueblos, y que esta zona no es un campo de batalla para la competencia entre grandes potencias ni debería ser víctima de la competencia política de países foráneos.

El funcionario chino subrayó que Pekín está dispuesto a cooperar con la comunidad internacional para respetar la decisión independiente de los pueblos de la región. “Debemos tomar en serio las legítimas preocupaciones de los países de la región y desempeñar conjuntamente un papel constructivo en la promoción de la paz y la estabilidad en Oriente Medio”, enfatizó.

Las advertencias de China se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartara públicamente la posibilidad de una acción militar contra Irán ni un eventual cambio de liderazgo, en caso de que no se llega a un acuerdo sobre armas nucleares.

Las autoridades iraníes han reiterado su condena a las repetidas amenazas de Trump, y advertido de que, ante cualquier intento de agresión, las Fuerzas Armadas de Irán responderán con fuerza, sin dejar ninguna zona segura.

msm/hnb