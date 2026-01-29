FFAA de Venezuela reconocen a Delcy Rodríguez como su máximo mando

La Fuerza Armada de Venezuela ha reconocido a la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, como su comandante en jefe, ratificando su lealtad a su liderazgo.

En un acto celebrado este miércoles en la sede de la Academia Militar de Venezuela, en Fuerte Tiuna (Caracas), y transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), los altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los principales cuerpos de seguridad del país han ratificado su lealtad a Delcy Eloína Rodríguez Gómez como presidenta encargada de la República y comandante en jefe de las fuerzas armadas.

Rodríguez ha calificado la ceremonia de “simbólica” y, ante los uniformados, ha hecho jurar que honrarán “el sagrado juramento de defender la patria, su Constitución, sus leyes y sus instituciones hasta perder la vida si fuera necesario”.

Antes del juramento, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello ha resaltado la “lealtad absoluta” de los organismos de seguridad hacia la mandataria encargada y ha asegurado que defender su gestión es también “defender la continuidad del Gobierno y la integridad del pueblo venezolano”. “La reconocemos a usted como la presidenta encargada y comandante en jefe de la Fuerza Armada y de los cuerpos policiales”, ha destacado.

🔴 ULTIMAHORA | FANB formaliza su lealtad a #DelcyRodríguez como su comandante en jefe



🔸La Fuerza Armada de Venezuela ha reconocido a la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, como su comandante en jefe, ratificando su lealtad a su liderazgo. pic.twitter.com/9hcnnYiT8P — HispanTV (@Nexo_Latino) January 29, 2026

En la misma línea, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López ha jurado “lealtad y subordinación absoluta” a Rodríguez en nombre de la FANB y le ha entregado el tradicional bastón de mando, en un acto en el que participaron cerca de 3200 efectivos, según reportes oficiales.

Durante su intervención, la presidenta encargada ha señalado que Venezuela afronta un nuevo “momento político” y ha anunciado el inicio de un proceso “exploratorio” para retomar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que podría incluir la venta de petróleo venezolano, en un giro que marca una posible apertura tras meses de tensión.

Rodríguez asumió formalmente las funciones del Ejecutivo el pasado 5 de enero tras ser juramentada por el presidente del Parlamento Jorge Rodríguez, cumpliendo una orden emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) días después del secuestro de su predecesor, Nicolás Maduro, en un ataque de Estados Unidos sobre Caracas y alrededores que se saldó además con la muerte de un centenar de personas.

zbg/ncl