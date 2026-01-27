Venezuela seguirá exigiendo la liberación de Maduro y Cilia Flores

“Nosotros seguimos en la calle exigiendo, pidiendo apoyo al mundo entero para lograr y alcanzar la liberación de nuestro presidente [Nicolás Maduro] y de la compañera Cilia Flores”, destacó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, durante una rueda de prensa con motivo de cumplirse 24 días del secuestro de Maduro y Flores por Estados Unidos.

Asimismo, ratificó su intención de continuar movilizados de forma indefinida hasta lograr la liberación de la pareja presidencial.

En cuanto a la agresión del 3 de enero de EE.UU. contra Venezuela, que dejó más de 100 muertos, denunció que personas que “no tenían nada que ver con ningún conflicto” fueron asesinadas durante los hechos iniciales, y que varias infraestructuras civiles y militares resultaron atacada