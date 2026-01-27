Sudamérica   /   Venezuela

Venezuela seguirá exigiendo la liberación de Maduro y Cilia Flores

  • El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, en una rueda de prensa, 26 de enero de 2026.
Publicada: martes, 27 de enero de 2026 1:02

Un alto funcionario venezolano subrayó que el pueblo continuará demandando respaldo internacional para lograr la liberación del presidente Maduro y su esposa.

“Nosotros seguimos en la calle exigiendo, pidiendo apoyo al mundo entero para lograr y alcanzar la liberación de nuestro presidente [Nicolás Maduro] y de la compañera Cilia Flores”, destacó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, durante una rueda de prensa con motivo de cumplirse 24 días del secuestro de Maduro y Flores por Estados Unidos.

Asimismo, ratificó su intención de continuar movilizados de forma indefinida hasta lograr la liberación de la pareja presidencial.

En cuanto a la agresión del 3 de enero de EE.UU. contra Venezuela, que dejó más de 100 muertos, denunció que personas que “no tenían nada que ver con ningún conflicto” fueron asesinadas durante los hechos iniciales, y que varias infraestructuras civiles y militares resultaron atacada

 

El también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) informó asimismo que 808 personas han sido excarceladas como parte del plan de reconciliación nacional iniciado en diciembre pasado por Maduro.

Al criticar a algunas ONG que cobran dinero a los familiares de los detenidos, Cabello exhortó a los familiares de los privados de libertad a no caer “en la extorsión” de dichas organizaciones y reiteró que el proceso de revisión de causas continuará, siguiendo las previsiones ya establecidas.

El 3 de enero, Estados Unidos bombardeó Caracas y varias áreas de los estados Miranda, Aragua y La Guaira, dejando un saldo de al menos 100 muertos. La agresión militar culminó con el secuestro del presidente  Maduro y su esposa.

Tras la fensiva de EE.UU. en Venezuela, los ciudadanos han salido a manifestar en diversas ciudades, exigiendo la liberación de Maduro y Cilia Flores.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de defender la soberanía del país, recientemente víctima de una invasión militar estadounidense.

