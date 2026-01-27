Venezuela seguirá exigiendo la liberación de Maduro y Cilia Flores

El también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) informó asimismo que 808 personas han sido excarceladas como parte del plan de reconciliación nacional iniciado en diciembre pasado por Maduro.
Al criticar a algunas ONG que cobran dinero a los familiares de los detenidos, Cabello exhortó a los familiares de los privados de libertad a no caer “en la extorsión” de dichas organizaciones y reiteró que el proceso de revisión de causas continuará, siguiendo las previsiones ya establecidas.
El 3 de enero, Estados Unidos bombardeó Caracas y varias áreas de los estados Miranda, Aragua y La Guaira, dejando un saldo de al menos 100 muertos. La agresión militar culminó con el secuestro del presidente Maduro y su esposa.
Tras la fensiva de EE.UU. en Venezuela, los ciudadanos han salido a manifestar en diversas ciudades, exigiendo la liberación de Maduro y Cilia Flores.
Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de defender la soberanía del país, recientemente víctima de una invasión militar estadounidense.
