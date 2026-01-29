Hezbolá iraquí denuncia la injerencia de EEUU en los asuntos de Bagdad

El movimiento Kataib Hezbolá advirtió de la interferencia de EE.UU. en los asuntos internos de Irak, tras la amenaza de Trump al posible retorno de Al-Maliki al poder.

En una declaración, el Movimiento de Resistencia iraquí Kataib Hezbolá dijo el miércoles que la intervención “abierta” de Estados Unidos es parte de un patrón de intentos sistemáticos de imponer “una tutela sobre el proceso político de Irak”, argumentando que tales acciones deberían servir como catalizador para unificar filas y reforzar la soberanía.

“Este enfoque coloca a las fuerzas políticas iraquíes ante una responsabilidad ética e histórica que va más allá de las disputas estrechas”, se lee en el comunicado, y añade que no afrontar dichas políticas empujaría a Irak a la sumisión y la dependencia, lo que llevaría a la “normalización con la potencia ocupante [Estados Unidos]”.

El sábado, el Marco de Coordinación, una alianza de partidos chiíes con más de 185 escaños en el parlamento iraquí de 329 miembros, nominó a Al-Maliki como su candidato a primer ministro el sábado.

El domingo, la Coalición por el Estado de Derecho de Irak (SLC), liderada por Al-Maliki, afirmó que más de 260 legisladores de todos los bloques políticos y componentes sociales apoyan su candidatura para asumir el cargo de primer ministro.

El martes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, lanzó una enérgica advertencia a Irak, afirmando que recortará su apoyo a Bagdad si el ex primer ministro Nuri al-Maliki es restituido.

Al-Maliki, de 75 años, es una figura destacada en la escena política iraquí. Fue primer ministro de Irak de 2006 a 2014 y vicepresidente entre 2014 y 2015, y de nuevo entre 2016 y 2018. El político mantiene estrechos vínculos con diversas facciones, incluidos partidos vinculados a las Unidades de Movilización Popular (UMP, o Al-Hashad Al-Shabi, en árabe) que se han opuesto a la injerencia extranjera en los asuntos del país árabe. Las PMU se formaron en 2014 para combatir al grupo terrorista Daesh y posteriormente se incorporaron formalmente a las Fuerzas Armadas iraquíes.

Esta no es la primera vez que el magnate estadounidense interviene directamente en los asuntos internos de otros países. Entre otros casos, en noviembre pasado, Trump afirmó con que, si su candidato favorito, Nasry “Tito” Asfura, ganaba las elecciones en Honduras, Washington brindaría “un gran apoyo” al país; de lo contrario, advirtió que su gobierno “no malgastaría su dinero” en la nación centroamericana.

