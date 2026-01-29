Bolivianos y cubanos celebran 43 años de amistad con homenaje a Marti

La embajada de Cuba en Bolivia festejó los 43 años de relaciones entre los dos países en un acto en que se conmemoró a José Marti.

En medio de un escenario internacional definido por las recientes declaraciones del presidente de EE.UU. Donald Trump hacia Cuba y el reacercamiento del gobierno boliviano de Rodrigo Paz con Washington, la Embajada cubana en La Paz recordó a José Martí y celebró los 43 años de relaciones ininterrumpidas entre los dos países.

Las relaciones formales entre Cuba y Bolivia se restablecieron en 1983; sin embargo, desde el 2006 durante el mandato de Evo Morales, alcanzaron un alto perfil caracterizado por una fuerte cooperación solidaria.

Tras una ruptura en enero de 2020 bajo el gobierno interino de Jeanine Áñez, los vínculos se reanudaron en noviembre del mismo año con la llegada a la presidencia de Luis Arce.

Cuba y Bolivia han mantenido una estrecha cooperación centrada en salud, educación, energía nuclear y comercio; así como también una postura crítica frente a EE.UU.

La llegada al gobierno de Rodrigo Paz en 2025 marcó un giro en la política exterior de Bolivia, al estrechar sus lazos con Estados Unidos.

En un escenario marcado por las amenazas de EE.UU. al país caribeño, bolivianos, cubanos y sus autoridades, rindieron homenaje a José Martí, en el 43 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Bolivia.

Sdenka Saavedra, La Paz

rfm/ncl