Maestros urbanos en Bolivia exigen al Gobierno salarios justos

Los docentes urbanos en Bolivia han reclamado al Gobierno en una manifestación aumentos salariales debido a la pérdida del poder adquisitivo.

El magisterio urbano, con manifestaciones y una marcha de protesta, demandan al gobierno un incremento salarial que se ajuste al costo real de la canasta familiar.

Los movilizados calificaron las acciones gubernamentales como “un abuso” y advirtieron que esta movilización marca solo el inicio de una escalada de protestas.

Según los maestros, sus salarios han perdido totalmente la capacidad de compra, lo cual significa la vulneración de sus derechos sociales y un perjuicio para sus familias.

Los movilizados que demandan el incremento salarial han manifestado que, debido al alza del costo de la canasta familiar, este debería ser de 10.500 bolivianos (1.508 $US).

Asimismo, el magisterio urbano advirtió que, si el Gobierno no da respuesta a sus demandas, no iniciarán las clases del calendario escolar el 2 de febrero.

La molestia de los maestros radica en que, según sus dirigentes, muchos de sus miembros ganan menos del 30% del salario mínimo nacional: 3.300 bolivianos (474 $us).

Muy cerca del inicio del calendario escolar previsto para el mes de febrero, las protestas de los maestros, en demanda de un incremento salarial, presionan al gobierno, que hasta el momento no ha cumplido ninguna de sus peticiones.

Sdenka Saavedra, La Paz.

