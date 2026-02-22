Bolivianos y cubanos rechazan sanciones y presiones de EEUU

En un acto cultural en Bolivia, la Embajada de Cuba y organizaciones sociales denunciaron el bloqueo de EE.UU., rechazaron las sanciones y reafirmaron su solidaridad con la isla.

El 29 de enero, Donald Trump decretó “emergencia nacional” alegando que Cuba representa una “amenaza inusual y extraordinaria” por supuestamente albergar a grupos como Hezbolá y HAMAS.

A 66 años de bloqueo, se agrava la crisis con el corte de combustibles. Miguel Díaz-Canel atribuye esta medida a la “naturaleza fascista, criminal y genocida” de la élite gobernante en EE.UU.

Organizaciones solidarias con Cuba denunciaron que el fin último de Washington es doblegar a las naciones a sus intereses.

Durante el acto, diplomáticos y defensores de derechos humanos tildaron las “aventuras maléficas” de Trump como una agresión a la paz mundial.

La Embajada de Cuba en Bolivia reunió a movimientos de solidaridad que rechazaron el bloqueo por más de seis décadas impuesto por Estados Unidos: una política que viene agravando la situación que enfrenta el pueblo cubano.

Sdenka Saavedra, La Paz.

zmo/rba