HAMAS reprocha al embajador de EE.UU. su “mentalidad colonial prosionista”

HAMAS arremetió contra el embajador estadounidense ante el régimen de Israel, Mike Huckabee, por intentar justificar la política de expansión territorial israelí en la región.

Las declaraciones del embajador estadounidense en los territorios ocupados palestinos, Mike Huckabee, reflejan “la mentalidad colonial que sustenta el sionismo”, afirmó el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) en un comunicado publicado el sábado.

Además, HAMAS señaló que estas declaraciones evidencian el sesgo de Estados Unidos hacia proyectos de dominación y anexión, en clara violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU.

La reacción del movimiento palestino surge tras las controvertidas afirmaciones de Huckabee, quien sugirió que no se opondría si Israel se apropiera de gran parte de Asia Occidental, argumentando que este derecho tiene raíces en la Biblia.

Huckabee llegó a afirmar que “estaría bien que se lo llevaran todo”, refiriéndose a la franja de tierra que, según la interpretación bíblica citada, se extendería desde el Nilo en Egipto hasta el río Éufrates en Irak, e incluiría partes de Líbano, Siria, Jordania, Irak y Arabia Saudí.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha promovido públicamente estas ideas expansionistas. En una entrevista televisiva en 2025, Netanyahu afirmó apoyar esta visión, describiéndola como una “misión histórica y espiritual” y reafirmando su apego a la llamada “Tierra Prometida”.

Estas declaraciones se producen en un contexto en el que la adquisición de territorio por la fuerza constituye una violación del derecho internacional. En 2024, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que la ocupación israelí de los territorios palestinos es ilegal y debe cesar de inmediato.

mep/rba