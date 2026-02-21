Embajador de EEUU: Estaría “bien” que Israel se apodere de la región

El embajador de EE.UU. desata polémica al afirmar que Israel tiene derecho “bíblico” a apoderarse de la región, y al apoyar el asesinato de niños en Gaza.

En una entrevista con el comentarista conservador Tucker Carlson, emitida el viernes, Mike Huckabee, embajador de Estados Unidos en los territorios ocupados palestinos sugirió que no se opondría si Israel se apropiara de la mayor parte de Asia Occidental, afirmando que ese derecho de la entidad hebrea tiene sus raíces en la Biblia.

Carlson, conocido por sus críticas a las políticas de Israel, le explicó que el versículo bíblico prometía supuestamente la tierra a los descendientes del profeta Abraham, incluidos judíos, incluyendo la zona entre el río Éufrates en Irak y el río Nilo en Egipto. Dicha franja abarcaría lo que hoy es el Líbano, Siria, Jordania, Irak y partes de Arabia Saudí.

“Estaría bien que se lo llevaran todo”, dijo Huckabee cuando fue preguntado si defendía el derecho de Israel a extenderse.

El embajador, nombrado el año pasado por el presidente Donald Trump, quien es un sionista cristiano declarado y firme defensor de Israel, se retractó posteriormente de su afirmación, diciendo que exageró un poco, aunque dejó la puerta abierta al expansionismo ilegal israelí basado en su interpretación religiosa.

“Si terminan siendo atacados por todos estos lugares, y ganan esa guerra, y se apoderan de ese territorio, bueno, esa es otra discusión”, dijo Huckabee.

Sus polémicas declaraciones se produjeron mientras que la adquisición de tierras por la fuerza constituye una violación del derecho internacional y todos los Estados están obligados a respetar la integridad territorial de otros.

Asimismo, en 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó que la ocupación israelí de los territorios palestinos es ilegal y debe cesar de inmediato. Esto mientras que Israel sigue ocupando no sólo los territorios palestinos, sino también partes del territorio sirio —los estratégicos altos del Golán—, y mantiene fuerzas, contrario al derecho internacional, en cinco puntos en el sur del Líbano.

Las autoridades israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamín Netanyahu, han planteado descaradamente la idea de un “Gran Israel” que abarca territorios desde el río Nilo hasta Éufrates.

Embajador de EEUU apoya asesinato de niños palestinos por Israel

El enviado estadounidense defendió además en la entrevista la matanza de niños en Gaza por parte de Israel, incluyendo jóvenes de 14 años, sugiriendo que algunos podrían haber sido cómplices.

Ambassador Mike Huckabee defends Israel’s killing of children in Gaza:



Tucker: “14-year-old Hamas operatives, how do you feel about their deaths?”



Huckabee: “If they participated in that then God help them.”



Tucker: “Are you happy…?”



Huckabee: “If these were your children… pic.twitter.com/b9V9ClGybJ — Tucker Carlson Network (@TCNetwork) February 20, 2026

Justificó los asesinatos si las personas “apoyaban a HAMAS” o “luchaban contra Israel”, incluso si eran menores de edad, mientras que Carlson afirmó que nada podría justificar la matanza de niños.

“Si estos fueran sus hijos los que están secuestrados en Gaza, ¿qué haría para sacarlos?”, Huckabee le preguntó a Carlson, quien respondió: “No mataría a niños, punto. Y tampoco pondría excusas para matar a niños”.

La guerra genocida israelí en Gaza, iniciada el 7 de octubre de 2023, ha dejado más de 72 065 palestinos muertos, en su mayoría mujeres y niños, y cerca de 172 000 heridos.

Esto mientras Israel recibió todo tipo de apoyo armamentístico y político para continuar el genocidio contra el pueblo palestino en el enclave costero.

