The Lancet: Cifra de muertos en Gaza es un 50 % mayor que lo informado

El número de muertos en Gaza es un 50 % más alto de lo informado y se estima que más de 75 000 palestinos fueron asesinados en solo los primeros 15 meses de la guerra.

Un nuevo estudio publicado esta semana por la revista The Lancet Global Health, ha evaluado que hay una diferencia de alrededor de 26 000 entre el número de muertos anunciados por el Ministerio de Salud de Gaza entre el 7 de octubre de 2023, cunado inició la guerra genocida de Israel, y el 5 de enero de 2025.

El estudio estima 75 200 asesinados mientras que el Ministerio gazatí ha contabilizado 49 090 casos para el mismo período. Esta diferencia es aproximadamente un 50 % por encima de la cifra oficial, por lo que los investigadores concluyen que el recuento de la mencionada Cartera es un 34,7 % inferior a su estimación.

Los resultados provienen de la Encuesta de Mortalidad de Gaza, descrita por los autores como la primera encuesta independiente y representativa de la población realizada durante la guerra sobre la mortalidad de hogares.

Los investigadores entrevistaron a 2000 hogares en 200 unidades de muestreo, documentando el estado vital de 9729 miembros de cada hogar que estaban vivos el 6 de octubre de 2023, así como de los recién nacidos. El estudio reporta una tasa de respuesta del 97,2 % y empleó ponderación estadística para comparar la distribución de la población de Gaza antes de la guerra por edad, género, tamaño del hogar y gobernación de origen.

Los autores estiman que las 75 200 muertes violentas representan alrededor del 3,4 % de la población de Gaza antes del genocidio israelí. También informan que el 56,2 % de las víctimas mortales a manos de Israel fueron mujeres, niños y ancianos, con un total estimado de 42 200 muertes, incluidos 22 800 menores de 18 años.

Aunque el número total de muertos es sustancialmente mayor que el recuento del Ministerio de Salud de Gaza, el estudio concluye que el patrón demográfico de los muertos coincide en líneas generales con los informes del Ministerio, lo que sugiere que la discrepancia radica en un recuento insuficiente y no en una invención.

Además de las muertes violentas, los investigadores estiman 16 300 muertes no violentas durante el mismo período.

El estudio también estima que alrededor de 12 200 personas se encuentran desaparecidas, la mayoría de ellas, hombres de entre 18 y 64 años. Los autores aseveran que se desconoce la verdadera proporción de personas desaparecidas que podrían haber fallecido, lo que significa que el número total de muertos podría ser aún mayor.

El informe precisa que los hallazgos de investigadores contradicen las afirmaciones de que las cifras de víctimas en Gaza han sido infladas, y que en cambio, los informes del Ministerio de Salud parecen haber sido conservadores y que las muertes violentas “superaron con creces las cifras oficiales”.

Israel pasó casi dos años desestimando las cifras de víctimas del Ministerio de Salud de Gaza antes de reconocer el mes pasado su fiabilidad. Este cambio de postura se produjo en medio de un creciente escrutinio que sugería que la cifra real de muertos era mayor que la registrada previamente.

The Lancet había afirmado en julio de 2024, que si la cifra de asesinados incluyera las muertes indirectas por enfermedades, hambre y la destrucción de infraestructura esencial, el número total de palestinos muertos podría llegar a más de 186 000.

msm/tmv