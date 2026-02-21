Avance misilístico: Irán lanza con éxito misil Sayad G‑3 en Ormuz

Irán ha anunciado el exitoso lanzamiento operativo del misil Sayad G‑3 desde la corbeta Shahid Sayad Shirazi, reforzando de este modo su capacidad de defensa naval.

El Sayad G-3, versión naval del misil Sayad F-3, representa la primera implementación de un sistema de lanzamiento vertical de largo alcance en el mar en la historia de la República Islámica. La maniobra permitió a la corbeta crear un “escudo aéreo” de 150 km de radio, protegiendo objetivos en su entorno contra aviones de combate, drones, aeronaves de apoyo y algunas amenazas de misiles de crucero.

El buque de guerra Shahid Sayad Shirazi, tercera unidad de la clase Shahid Soleimani, está equipado con grandes silos de lanzamiento vertical y puede transportar hasta seis misiles Sayad G-3, transformándose en una plataforma de defensa aérea móvil de alcance regional en las aguas del sur de Irán.

El sistema de lanzamiento vertical permite cobertura de 360 grados sin necesidad de orientar el misil, reduce el tiempo de reacción frente a amenazas repentinas, permite disparos rápidos y consecutivos ante ataques saturantes y aumenta la supervivencia de la nave en escenarios de combate combinados.

El misil fue presentado durante el ejercicio combinado “Control Inteligente del Estrecho de Ormuz”, liderado por la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), que tuvo como objetivo evaluar la preparación operativa, revisar planes de respuesta ante amenazas y aprovechar las ventajas geopolíticas de Irán en el Golfo Pérsico y el mar de Omán.

Esta unidad forma parte de la familia Sayad, desarrollada como plataforma modular para adaptarse a distintos sistemas de radar y arquitecturas de comando. Las variantes pueden incluir mejoras en piloto automático, computadora de vuelo, algoritmos de guía, diseño de ojivas y tipo de propulsor, optimizando cada misil según su plataforma anfitriona.

En el contexto de la guerra naval moderna, donde las amenazas aéreas como aviones, drones armados y misiles de crucero representan el principal riesgo para las naves, la instalación del Sayad G-3 ofrece un nivel de defensa sin precedentes, transformando a los barcos de la clase Soleimani de plataformas ofensivas a sistemas combinados ofensivo-defensivos.

El sistema también opera de manera independiente y en red, lo que permite detectar, rastrear y neutralizar objetivos por sí mismo, o integrarse en un comando unificado para compartir datos de puntería. Esta capacidad extiende el alcance operacional de los misiles más allá de la línea de visión directa y aumenta la conciencia situacional de la nave.

La entrada del Sayad G-3 en servicio naval representa un hito en la defensa aérea en el mar de Irán, consolidando la tecnología de lanzamiento vertical y aplicando la estrategia de plataforma modular de la familia Sayad. Con este sistema, la Armada iraní puede establecer un escudo aéreo de largo alcance, elevando el concepto de defensa aérea naval a un nivel operativo plenamente funcional.

Estos ejercicios se producen en medio de una creciente tensión regional y reiteradas amenazas de Estados Unidos de atacar a Irán si no acepta sus demandas nucleares, entre otras.

Washington ha enviado varios buques de guerra a aguas regionales cercanas a Irán, lo que llevó a las autoridades de Teherán a advertir que incluso un solo disparo contra el país provocaría una respuesta masiva y de gran alcance dirigida a los activos estadounidenses en la región.

En respuesta, las autoridades iraníes han destacado que cualquier acción militar en su contra “se considerará el inicio de una guerra”, al tiempo que ha afirmado que sus Fuerzas Armadas “están preparadas, con el dedo en el gatillo, para responder de forma inmediata y contundente a cualquier agresión”. No obstante, el país persa ha expresado su disposición a mantener un “diálogo basado en el respeto y los intereses mutuos”.

